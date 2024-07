Thọ Xuân: Thu nhận hơn 400 hồ sơ cấp thẻ Căn cước cho người dân

Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024. Hiện nay, Công an huyện Thọ Xuân đang tập trung thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước cho người dân trên địa bàn đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

Theo rà soát, hiện nay trên địa bàn huyện Thọ Xuân có hơn 58.300 người trong diện cần cấp, đổi thẻ căn cước (trong đó, có trên 21.400 trường hợp từ 0 đến 6 tuổi, trên 33.200 trường hợp từ 6 đến dưới 14 tuổi, trên 3.700 trường hợp từ 14 tuổi trở lên và đến hạn cấp đổi theo quy định của Luật Căn cước).

Tính đến sáng ngày 8/7/2024, Công an huyện Thọ Xuân đã thu nhận trên 400 hồ sơ cấp thẻ căn cước. Trong đó từ 0 - 6 tuổi có 3 trường hợp, từ 6 - 14 tuổi có 10 trường hợp và trên 14 tuổi có gần 400 trường hợp.

Ngoài thông tin sinh trắc học bắt buộc về khuôn mặt và vân tay, theo Luật Căn cước năm 2023, cơ quan Công an sẽ thu nhận thêm thông tin về mống mắt đối với người dân khi đi làm thẻ căn cước.

Do đó, để thực hiện hiệu quả Luật Căn cước và đảm bảo việc việc triển khai quy trình thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ, trước đó Công an huyện Thọ Xuân đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về căn cước, tập trung vào các điểm mới của Luật Căn cước và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cụ thể.

Công an huyện cũng đã xây dựng kế hoạch, phát động cuộc thi tìm hiểu về Luật Căn cước; đồng thời, rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, phân loại các trường hợp để cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; chủ động bố trí lực lượng, tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thu nhận hồ sơ căn cước do Bộ Công an và Công an tỉnh tổ chức.

Cùng với đó, Công an huyện Thọ Xuân đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị như máy thu nhận vân tay, mống mắt đảm bảo cấp thẻ căn cước cho Nhân dân thuận lợi, nhanh chóng.

Duy Nhã (CTV)