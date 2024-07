Thọ Xuân: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; 4 năm thực hiện Đề án 272, Đề án 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 15/7/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và sơ kết 4 năm thực hiện Đề án 272, Đề án 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về phòng, chống tội phạm ma túy, giết người, cố ý gây thương tích.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị (khoá XII) và Đề án 272, Đề án 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, các cấp uỷ, chính quyền huyện Thọ Xuân đã tăng cường chỉ đạo quyết liệt. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục phòng, chống ma tuý, phòng chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo nên khí thế sôi nổi trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công tác đấu tranh kiểm soát bắt giữ, điều tra xử lý tội phạm về ma túy đã đạt nhiều kết quả, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong 5 năm, lực lượng Công an và các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt 126 vụ, 216 đối tượng vi phạm liên quan về ma túy, thu giữ 818,769 gam ma túy tổng hợp. Trong đó, đã khởi tố 122 vụ/202 bị can; xử lý hành chính 4 vụ/14 đối tượng, phạt gần 30.000.000 đồng; tập trung lực lượng triệt xóa 12 chuyên án, 2 tụ điểm, 32 điểm phức tạp về ma túy trong và ngoài địa bàn, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác phòng, chống tội phạm giết người, gây thương tích đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; không xảy ra vụ giết người, tội phạm gây thương tích giảm sâu (giảm 38,9% so với 4 năm liền kề). Trên địa bàn huyện không có đối tượng, băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, không có đối tượng dùng vũ khí nóng để gây án.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống kiểm soát ma tuý và Đề án 272, Đề án 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá và Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải biểu dương những thành tích đạt được của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở trên địa bàn trong thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khoá XII, Đề án 272 và Đề án 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, phòng chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp, đề cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng về phòng, chống ma tuý, phòng chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma tuý, giết người, cố ý gây thương tích nói riêng...

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Đỗ Duy Nhã (CTV)