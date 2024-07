Thọ Xuân phấn đấu về đích huyện NTM nâng cao trong năm 2024

Trong 2 ngày 17 và 18/7, HĐND huyện Thọ Xuân đã tổ chức Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã hoàn thành thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 8/36 chỉ tiêu; có 11 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, cụ thể: Kinh tế duy trì đà tăng trưởng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 4.546 triệu đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023; nông, lâm nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện, sản lượng lương thực đạt 70,6 nghìn tấn, bằng 61,5% kế hoạch.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm. Toàn huyện có 14 xã được công nhận xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu, 18 thôn kiểu mẫu; 38 sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Hữu Dũng báo cáo tại kỳ họp

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao so với mặt bằng chung của tỉnh. UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương Quy hoạch chung đô thị Thọ Xuân đến năm 2045 và 2 quy hoạch phân khu thuộc đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. Chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh DDCI năm 2023 đứng thứ 4 khối cấp huyện.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn; kỷ niệm 1019 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Đại Hành Hoàng đế và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024 thu hút được lượng lớn khách du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Đình Hải phát biểu tại kỳ họp

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2024, HĐND huyện Thọ Xuân đề nghị trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện, các ban, phòng, ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 36/36 chỉ tiêu. Trong đó, nhóm các chỉ tiêu vượt kế hoạch dự kiến có 4 chỉ tiêu về kinh tế, 5 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; nhóm chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch dự kiến có 26/36 chỉ tiêu.

Song song với đó, thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hoàn thành các tiêu chí, hồ sơ đề nghị tỉnh, trung ương thẩm tra và công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Thường trực HĐND huyện điều hành kỳ họp

Tập trung thực hiện các chỉ tiêu có tỷ lệ đạt thấp, khó đạt như thu ngân sách; trường chuẩn quốc gia; thành lập mới doanh nghiệp... Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch; tập trung đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút, kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND huyện; báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân huyện và Toà án Nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật, kết quả công tác kiểm sát và xét xử 6 tháng đầu năm 2024...

Lê Phượng