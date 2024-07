Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách huyện Mường Lát

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), trong 2 ngày 16 và 17/7, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mường Lát và thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; huyện Mường Lát.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mường Lát.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mường Lát, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà cùng các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên trong đoàn dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thân nhân gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng, liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên trong đoàn thắp hương từng phần mộ liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm đoàn quân Tây Tiến, bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm đoàn quân Tây Tiến.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thắp hương cho liệt sĩ Thao Văn Súa (xã Nhi Sơn) và liệt sĩ Vi Văn Luân (khu 2, thị trấn Mường Lát); đồng thời thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân gia đình các liệt sĩ; thăm, tặng quà thương binh Đặng Văn Cường (khu 2, thị trấn Mường Lát).

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thắp hương cho liệt sĩ Thao Văn Súa (xã Nhi Sơn) và thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thắp hương cho liệt sĩ Vi Văn Luân (khu 2, thị trấn Mường Lát) và thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà thương binh Đặng Văn Cường (khu 2, thị trấn Mường Lát).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe các gia đình chính sách, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đồng thời khẳng định, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã luôn khắc sâu, ghi nhớ công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác tại địa phương.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Mường Lát tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo cả về vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực. Đồng thời tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Hoài Anh