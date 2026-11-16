Thọ Xuân khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân phối hợp với Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Chuyền, thôn Xuân Phả 1.

Đại diện lãnh đạo xã Thọ Xuân, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Chuyền, thôn Xuân Phả 1.

Bà Nguyễn Thị Chuyền là thương binh, có chồng cũng là thương binh đã mất. Cuộc sống của bà chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp của Nhà nước và sự hỗ trợ của con cháu, anh em họ hàng, bà con lối xóm.

Nhiều năm qua, bà Chuyền sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, diện tích chật hẹp, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở mới có ý nghĩa thiết thực, giúp bà ổn định cuộc sống.

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân phối hợp với Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái hỗ trợ gia đình bà Chuyền 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái cùng khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Chuyền.

Sự chung tay, hỗ trợ của MTTQ xã, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái và các nhà hảo tâm không chỉ giúp gia đình bà Chuyền từng bước hiện thực hóa ước mơ an cư mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Phan Nga