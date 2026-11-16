Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Thọ Xuân khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân phối hợp với Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Chuyền, thôn Xuân Phả 1.

Thọ Xuân khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân phối hợp với Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Chuyền, thôn Xuân Phả 1.

Thọ Xuân khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Đại diện lãnh đạo xã Thọ Xuân, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Chuyền, thôn Xuân Phả 1.

Bà Nguyễn Thị Chuyền là thương binh, có chồng cũng là thương binh đã mất. Cuộc sống của bà chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp của Nhà nước và sự hỗ trợ của con cháu, anh em họ hàng, bà con lối xóm.

Nhiều năm qua, bà Chuyền sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, diện tích chật hẹp, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở mới có ý nghĩa thiết thực, giúp bà ổn định cuộc sống.

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân phối hợp với Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái hỗ trợ gia đình bà Chuyền 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Thọ Xuân khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái cùng khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Chuyền.

Sự chung tay, hỗ trợ của MTTQ xã, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái và các nhà hảo tâm không chỉ giúp gia đình bà Chuyền từng bước hiện thực hóa ước mơ an cư mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Phan Nga

Từ khóa:

#MTTQ #Đại đoàn kết #Hoàn cảnh khó khăn #Kết nối yêu thương #Khởi công #Gia đình chính sách #xã Thọ Xuân #hoàn cảnh đặc biệt khó khăn #Xuống cấp nghiêm trọng #không để ai bị bỏ lại phía sau

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Những bí thư chi bộ tiên phong chuyển đổi số

Những bí thư chi bộ tiên phong chuyển đổi số

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trước yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở, nhiều đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ. Từ sự tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu chi bộ, chuyển đổi số...
Văn hóa vun đắp khối đại đoàn kết

Văn hóa vun đắp khối đại đoàn kết

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Đại đoàn kết không phải là điều gì xa xôi, mà được vun đắp từ những việc làm bình dị trong cuộc sống. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm là dịp để những nghĩa tình ấy được khơi dậy, nhân lên. Năm nay, khi được tổ chức gắn với Ngày...
Giữ bình yên cho mỗi mái nhà

Giữ bình yên cho mỗi mái nhà

Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống, các mô hình, câu lạc bộ (CLB) phòng, chống bạo lực gia đình đang từng bước đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng xử đến từng hộ dân. Không chỉ kịp thời phát hiện, hóa giải những bất hòa, hoạt động...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh