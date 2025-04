Thiệu Hóa chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2025

Nhân 703 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa đang tích cực chuẩn bị tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2025 sẽ diễn ra tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức theo kịch bản mới.

Các đội tế lễ luyện tập.

Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2025 được khai hội vào sáng ngày 18/4/2025 (tức ngày 21/3 âm lịch. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 - 20/4/2025 (tức ngày 21 - 23/ 3 âm lịch) với nhiều nội dung đặc sắc.

Phần lễ, bao gồm nghi thức mở cửa đền - lễ mộc dục; rước lễ, tiến lễ của các thôn, ngõ xóm, đơn vị, các bản hội, các đơn vị trong và ngoài xã; lễ rước kiệu, rước biểu tượng lễ hội, trong đó đặc biệt có biểu tượng sách “Đại Việt Sử ký” - tác phẩm nổi tiếng của Nhà sử học Lê Văn Hưu. Vào buổi tối sẽ tổ chức lễ khai bút mang đậm tính biểu trưng cho tinh thần hiếu học, tri ân tiền nhân.

Chính lễ bao gồm nghi lễ dâng hương, dâng hoa tại lăng mộ; lễ cáo yết trình tấu chúc văn tại Đền thờ. Lễ tế tạ - phần kết của phần lễ hội sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 với nghi thức trang nghiêm do đội tế xã Thiệu Trung thực hiện.

Trung tâm Văn hóa,Thông tin,Thể thao và Du lịch huyện tiến hành trang trí, tuyên truyền về lễ hội.

Phần hội sẽ được tổ chức sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc với các trò chơi, trò diễn dân gian, văn nghệ của xã Thiệu Trung và giải bóng chuyền giữa các đội bóng đến từ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được triển khai gấp rút và chu đáo. Các đội hình tế lễ đang khẩn trương luyện tập nghi lễ. Tại khu vực diễn ra sự kiện đã được huyện chỉ đạo trang trí cờ, hoa, băng rôn, tạo không khí tưng bừng chào đón du khách đến tham dự. Khu di tích lịch sử Đền thờ Lê Văn Hưu đã được dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch, đẹp, tạo ấn tượng tốt với du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. UBND huyện phân công lực lượng công an có phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Xã Thiệu Trung tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn hóa trong lễ hội, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm và đúng quy định.

Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2025 là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Nhà sử học Lê Văn Hưu – người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam; góp phần bổ sung tư liệu, phục vụ việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận ông là Danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; gắn kết các giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của Nhân dân địa phương và thu hút du khách thập phương về với vùng đất địa linh nhân kiệt.

Thanh Mai (CTV)