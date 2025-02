Thiệu Hóa biểu dương bí thư, trưởng thôn tiêu biểu

Chiều 14/2, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức gặp mặt bí thư, trưởng thôn, khu phố trên địa bàn. 23 tập thể và 23 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đã được biểu dương, khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thiệu Hóa hiện có 139 bí thư, trưởng thôn, khu phố. Những năm qua, các bí thư, trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết, chương trình, đề án của cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc sống.

Nhiều bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố là những tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức, tận tụy trong công việc, nêu gương sáng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án, chỉnh trang cảnh quan; tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Do đó, năm 2024 toàn huyện đã vận động được 2.601 hộ dân hiến trên 30.000 m2 đất, đóng góp trên 84 tỷ đồng và 34.000 ngày công, đổ bê tông, thảm nhựa 136 km đường giao thông. Tuyên truyền Nhân dân tự đóng góp xây dựng và chỉnh trang tường rào, lắp đặt đường điện chiếu sáng nông thôn và trồng cây xanh. 27/27 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng đảng đề ra đều đạt và vượt. Bộ mặt nông thôn, đô thị khang trang, khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các tập thể, cá nhân được nhận giấy khen.

Nhân dịp này Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã tặng Giấy khen cho 23 tập thể, 23 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Thanh Mai