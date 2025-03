Thị xã Nghi Sơn triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong quý II/2025

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 27, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2025 và các nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Quý I năm 2025, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thị xã đạt 5.670 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch, tăng 2,66% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 215,7 tỷ đồng. Ngành công nghiệp được duy trì ổn định sản xuất, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3.425 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu một số ngành hàng tăng trưởng khá, giá trị xuất khẩu ước đạt 422 triệu USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Trong quý I, thị xã đã thành lập mới 41 doanh nghiệp, đạt 26,8% chỉ tiêu tỉnh giao; sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 11.200 tấn, bằng 28% kế hoạch.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm quý II năm 2025.

Công tác giải phóng mặt được tập trung chỉ đạo, trong quý, thị xã đã bàn giao 65,73 ha/256,68 ha tại 15/56 dự án, đạt 25,61% kế hoạch (cao hơn so với cùng kỳ 10,87%).

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, sự nghiệp giáo dục và đào tạo được chú trọng, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thế Anh cùng các đồng chí lãnh đạo thị xã dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, các cấp uỷ đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đã kiện toàn tổ chức, nhân sự ở các phòng, ban, đơn vị khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị.

Quý II năm 2025, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và cán bộ theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao vận động hỗ trợ, đồng thời hoàn thành việc xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình trên địa bàn thị xã trước ngày 30/6/2025.

