Thị xã Bỉm Sơn thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Hiện đang trong thời gian cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dễ xảy ra tình trạng thiếu hụt điện. Để bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, thị xã Bỉm Sơn đã chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Sử dụng máy phát điện vào quá trình sản xuất, giúp giảm tải nguồn điện Nhà máy Xi măng Long Sơn.

Trước đây, tuyến phố Trần Hưng Đạo, khu phố 4 phường Bắc Sơn, những buổi tối thường ngày đều được thắp sáng rực rỡ bởi đèn trang trí cây xanh do người dân tự lắp đặt. Thế nhưng những ngày gần đây, đèn trang trí cây xanh không còn sáng nữa. Anh Trần Văn Giang, người dân địa phương cho biết: "Do nắm được thông tin, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh của phường và họp khu phố về tình trạng thiếu điện có khả năng xảy ra trên diện rộng. Vì vậy, việc lắp điện trang trí ở cây xanh không cần thiết, tôi đã tắt đi. Không chỉ có gia đình tôi, nhiều hộ gia đình khác dọc 2 bên tuyến phố, không ai bảo ai, họ đã tắt đèn quấn quanh cây xanh. Ngoài ra, để giảm bớt điện sinh hoạt trong gia đình, tôi chỉ bật điện chiếu sáng khuôn viên nhà vào lúc tối trời. Điều hòa chỉ để ở mức từ 27 - 28 độ C và không sử dụng bình nóng lạnh".

Ông Trần Nam Chung, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, cho biết: "Thực hiện công văn của UBND thị xã Bỉm Sơn và Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc “Thông báo điều chỉnh phương án chiếu sáng công cộng để giảm tải lượng điện tiêu thụ hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí thị xã năm 2024”, phường đã triển khai đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân ở 10/10 khu phố, địa phương còn phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tuyên truyền chủ trương tiết kiệm điện theo tinh thần chỉ đạo của UBND thị xã.

Ở khối cơ quan như UBND phường và các trường học trên địa bàn thị xã đều triển khai nội dung tiết kiệm điện thông qua các khẩu hiệu được treo ở khu vực dễ nhìn và quan sát với nội dung “Các đồng chí cán bộ, công chức sử dụng điện tiết kiệm, tắt các thiết bị khi ra khỏi phòng”...

Qua triển khai, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của thị xã, đến nay cán bộ, người dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đều đã thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện. Các công sở, trường học, đều thực hiện nghiêm túc, ra khỏi phòng, tắt các thiết bị điện.

Ông Lê Thế Anh, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Bỉm Sơn, cho biết: "Chủ trương tiết kiệm điện vào mùa nắng nóng, không phải năm nay mới triển khai mà đó là nhiệm vụ thường niên của thị xã. Chủ trương này được đông đảo người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đồng tình, hưởng ứng. Nhiều năm qua, trên địa bàn thị xã, chưa xảy ra sự cố về điện. Nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân cơ bản đảm bảo ổn định. Vì vậy, tuy thị xã mới ban hành văn bản gửi đến các đơn vị nhưng qua nắm bắt sơ bộ nhìn chung các đơn vị này đều chấp hành tốt, qua đó, sẽ góp phần vào việc giảm tải lượng điện, đáp ứng tốt nhu cầu lượng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn thị xã trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Minh Lý