Thị xã Bỉm Sơn “tăng tốc” về đích các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

Năm 2024 được các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Bỉm Sơn xác định là năm “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Với quyết tâm cao độ, thị xã đã tập trung vận dụng các thời cơ, huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững.

Công nhân Công ty TNHH may Huệ Anh (Khu Công nghiệp Bỉm Sơn) trong ca sản xuất.

Thị xã Bỉm Sơn bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng thách thức, khó khăn nhiều hơn. Song, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2024 của Bỉm Sơn tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển khá so với cùng kỳ.

Nổi bật trong bức tranh kinh tế của Bỉm Sơn trong 6 tháng qua là lĩnh vực sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc và đạt kết quả khá toàn diện. Mặc dù phải đối mặt với những biến động khó lường từ các thị trường trong nước và thế giới, nhưng với tinh thần chủ động, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã vẫn duy trì sản xuất ổn định. Nhờ vậy, sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Bỉm Sơn đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, xi măng đạt 6 triệu tấn, tăng 7,3%; clinker đạt 2 triệu tấn, tăng 29%; gạch xây dựng sản xuất được 105 triệu viên, tăng 6,3%; bao bì xi măng đạt 110 triệu sản phẩm, tăng 10,8%; sản phẩm quần áo đạt 11,5 triệu sản phẩm, tăng 5,6%. Đi liền với sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của thị xã Bỉm Sơn tiếp tục đà phát triển. Với sự chủ động của các doanh nghiệp trong việc duy trì thị trường truyền thống và tìm kiếm, mở rộng bạn hàng mới nên sản lượng xuất khẩu các loại hàng hóa như quần áo, clinker, phụ tùng xe ôtô, dây cáp điện tăng cao. Nhờ đó, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của thị xã tính đến hết tháng 6/2024 đạt 137,8 triệu USD, tăng 19,8% so với 6 tháng năm 2023.

Bên cạnh đó, thị xã Bỉm Sơn đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng nông nghiệp đô thị. Trọng tâm là triển khai thực hiện việc tích tụ đất nông nghiệp để hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. Trong 6 tháng năm 2024, toàn thị xã tích tụ được 25ha đất nông nghiệp, đạt 55,5% kế hoạch HĐND thị xã và tỉnh giao. Đồng thời, Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục được thị xã triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Năm 2024, thị xã đã giao cho các phường, xã xây dựng 3 sản phẩm OCOP. Hiện nay, các phường, xã đang hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm OCOP thị xã xem xét.

Với mục tiêu xây dựng Bỉm Sơn trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa vào năm 2025, cấp ủy, chính quyền thị xã tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian đô thị. Thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung giải quyết các thủ tục đầu tư theo thẩm quyền, làm tốt công tác giải phòng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, đặc biệt là những dự án lớn có tác động làm thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế của Bỉm Sơn, như các dự án đường nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6; cải tạo đê Tam Điệp và cầu Hà Lan; lắp đặt điện chiếu sáng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã; nâng cấp cải tạo đường Lý Thường Kiệt, xã Quang Trung; dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Trạo...

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, các phường, xã rà soát, đánh giá, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành trong những tháng cuối năm để đề ra giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực và các giải pháp để đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các dự án giao thông. Cùng với việc triển khai các biện pháp nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục đẩy nhanh việc đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường. Cùng với đó, thị xã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nhất là Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2024-2030”. Mặt khác, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội, gắn với cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của thị xã Bỉm Sơn tiếp tục phát triển.

Bài và ảnh: Trần Thanh