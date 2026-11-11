Tháo gỡ khó khăn, nhân rộng sản xuất lúa thân thiện với môi trường

Nhằm thúc đẩy sản xuất lúa theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí và phát thải khí nhà kính, chiều 11/11, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị “Đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân về sản xuất lúa thân thiện với môi trường năm 2026” tại xã Thọ Long.

Các đại biểu và cán bộ, hội viên, nông dân dự hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân trong xã được trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong áp dụng quy trình canh tác sản xuất lúa thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, những khó khăn về hệ thống thủy lợi, cơ giới hóa, vốn đầu tư, vật tư đầu vào và đầu ra sản phẩm cũng được đưa ra trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trong đó, chú trọng củng cố tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Thọ Long chủ trì hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân về sản xuất lúa thân thiện với môi trường năm 2026 và vụ xuân năm 2027.

Các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân trong xã được tổng hợp để phối hợp giải quyết. Trên cơ sở thực tế, Hội Nông dân tỉnh sẽ lựa chọn hộ và diện tích phù hợp để duy trì, nhân rộng mô hình sản xuất lúa thân thiện với môi trường trên địa bàn xã Thọ Long trong vụ xuân năm 2027, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và phát triển sản xuất lúa bền vững.

Lan Hương