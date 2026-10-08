Thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam

Chiều 8/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Phú tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam. Đây là chi bộ đảng thứ hai được thành lập trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trực thuộc Đảng bộ phường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường Quảng Phú đã công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam, quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và phường Quảng Phú trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam.

Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam là doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất, gia công giày xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 8.500 lao động.

Việc thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, đảng viên duy trì nền nếp sinh hoạt, không ngừng rèn luyện và nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong lao động sản xuất. Đây là tiền đề quan trọng nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thanh Huê