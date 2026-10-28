Thanh Hóa tăng tốc giải ngân những tháng cuối năm

Với kế hoạch vốn đầu tư công lớn nhất trong 5 năm trở lại đây, Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp điều hành quyết liệt. Đến ngày 22/10, Thanh Hóa đã giải ngân hơn 10.360 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương mức bình quân chung cả nước. Tỉnh đang quyết liệt, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn phân bổ.

Nhà thầu tăng tốc thi công trên công trình Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn.

Theo Báo cáo số 17212/BTC-ĐTPT ngày 27/10/2026 của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao trên phạm vi cả nước là 1.022.607 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết ngày 22/10, cả nước đã giải ngân 673.970 tỷ đồng, đạt 65,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với ngày 15/10, số vốn giải ngân tăng thêm 13.230,6 tỷ đồng, cho thấy tiến độ giải ngân tiếp tục được đẩy nhanh trong những tháng cuối năm.

Đối với Thanh Hóa, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 15.752 tỷ đồng.

Đến hết ngày 22/10, tỉnh đã giải ngân khoảng 10.360 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch, tương đương mức bình quân chung cả nước và nằm trong top 20 địa phương giải ngân cao nhất cả nước. Kết quả này phản ánh nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong thời gian qua.

Sau khi được tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà đang có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn rất lớn. Trên phạm vi cả nước, còn 27 bộ, cơ quan Trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung.

Riêng Thanh Hóa, số vốn chưa giải ngân theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao còn khoảng 5.392 tỷ đồng, đòi hỏi tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành tại các dự án.

Nếu tính cả nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Thanh Hóa năm nay hơn 20.658 tỷ đồng; trong đó, vốn đã phân bổ chi tiết và giao cho các đơn vị đạt gần 20.430,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, sau những chỉ đạo quyết liệt của tỉnh về giám sát giải ngân vốn theo tuần, tiến độ giải ngân đã có chuyển biến rất tích cực. Trong tuần vừa qua, số vốn giải ngân tăng thêm 1.027,5 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần mức tăng 350,9 tỷ đồng của tuần trước. Tính đến hết ngày 27/10, toàn tỉnh đã giải ngân 12.858,6 tỷ đồng, đạt 62,24% tổng kế hoạch vốn, tăng 117,773 tỷ đồng so với ngày 26/10. Tính riêng 27 ngày đầu tháng 10, giá trị giải ngân tăng hơn 2.087,6 tỷ đồng, bình quân đạt 77,3 tỷ đồng/ngày.

Tính cả vốn kéo dài năm 2025, đến hết ngày 27/10, toàn tỉnh đã giải ngân 12.858,6 tỷ đồng. (Trong ảnh: Thi công Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia).

Trước yêu cầu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” năm 2026, Thanh Hóa xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án, đưa nguồn lực đầu tư vào nền kinh tế và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Trong hai tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư; đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công trên những diện tích đã có mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát từng nhiệm vụ, dự án, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc để tập trung giải quyết.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 384/KH-UBND phải được lượng hóa, theo dõi tiến độ hằng tuần, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Những đơn vị không hoàn thành mốc tiến độ mà không có lý do khách quan phải nghiêm khắc kiểm điểm, nhất quyết không để ảnh hưởng đến tốc độ phát triển chung của tỉnh.

Cùng với tăng cường phối hợp, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, tỉnh yêu cầu chuyển kết quả tháo gỡ thành khối lượng thi công và giá trị giải ngân thực tế, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và tạo đà cho mục tiêu giải ngân vốn năm 2027.

Minh Hằng