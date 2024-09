Thanh Hoá sẽ thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 6/9

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ngay sau hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị, ứng phó với bão số 3.

Đường đi của bão Yagi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) đã mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17. Hồi 14 giờ ngày 5/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo, bão số 3 sẽ duy trì cấp 16, giật trên cấp 17 cho đến khi di chuyển vào vùng biển phía Đông của đảo Hải Nam. Dự báo khoảng đêm 6/9, bão sẽ vượt qua khu vực phía Bắc đảo Hải Nam di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 250km, vùng có gió mạnh trên cấp 10 khoảng 150km, vùng có gió mạnh trên cấp 12 khoảng 80km xung quanh tâm bão; mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.

Do đó, Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 Yagi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã yêu cầu phát công điện cấm biển từ 12 giờ ngày 6/9 để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, yêu cầu, lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức theo dõi, kiểm đếm, kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh, trú an toàn, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại bến; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi và đến khi bão tan.

Được biết, tỉnh Thanh Hoá có 6.116 phương tiện, 19.901 lao động nghề biển, hoạt động trên các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Biển đông và tỉnh Thanh Hoá. Việc thực hiện cấm biển, kiên quyết không cho tàu thuyền rời bến là chủ trương đúng đắn để bảo đảm an toàn tính mạng cũng như tài sản ngư dân.

Lê Hoà