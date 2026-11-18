Thanh Hóa - Hủa Phăn tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

Ngày 18/11, tại tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lọng Khăm Phon Mi Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn đồng chủ trì hội nghị giao ban công tác biên giới đất liền giữa hai tỉnh, giai đoạn 2025-2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai địa phương dày công vun đắp, gìn giữ. Trên nền tảng đó, hai tỉnh đã không ngừng thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất là trong quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng và các đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn; duy trì phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và di cư tự do.

Cùng với đó, quan tâm tháo gỡ khó khăn trong quản lý cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa và đi lại hợp pháp của cư dân biên giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn Lọng Khăm Phon Mi Xay và các đại biểu tỉnh Hủa Phăn dự hội nghị.

Tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn dài 213,604 km, đi qua địa bàn 16 xã biên giới. Trong năm 2025-2026, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 450 đội với 2.540 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra đơn phương; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn tổ chức 92 đội với 1.104 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra song phương. Qua đó, góp phần bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ ổn định an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Công tác quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa qua biên giới được thực hiện theo quy định. Từ đầu năm 2025 đến ngày 15/9/2026, các lực lượng chức năng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 72.437 lượt người, 45.344 lượt phương tiện; xử lý 3.180 tờ khai hải quan. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thanh Hóa qua khu vực biên giới đạt 48,414 triệu USD.

Đại biểu tỉnh Hủa Phăn dự hội nghị.

Trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng chức năng hai tỉnh đã trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý 106 vụ với 128 đối tượng, khởi tố 28 vụ với 37 đối tượng; thu giữ 0,358 kg heroin và 15.316 viên ma túy tổng hợp. Nhiều vụ việc liên quan đến vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, vật liệu nổ, lâm sản và xuất nhập cảnh trái phép cũng được phát hiện, xử lý.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp quản lý biên giới còn gặp khó khăn do địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, trang thiết bị phục vụ quản lý, kiểm soát còn thiếu. Tình hình tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép và di cư tự do vẫn tiềm ẩn phức tạp; hạ tầng tại một số khu vực cửa khẩu, lối mở chưa đáp ứng yêu cầu giao thương. Việc thực hiện quy định về giấy tờ qua lại tại lối mở đối với cư dân biên giới giữa hai bên còn những điểm chưa thống nhất.

Trao biên bản cuộc họp giao ban công tác biên giới, đất liền lần thứ hai giữa Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Biên giới tỉnh Hủa Phăn năm 2026.

Tại hội nghị, hai tỉnh thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Đồng thời, chú trọng đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh; rà soát, đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng cửa khẩu, giao thông và thương mại biên giới.

Hai bên cũng duy trì giao ban, trao đổi đoàn, thúc đẩy kết nghĩa bản - bản, xã - xã và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Đồng thời thực hiện Ký kết biên bản cuộc họp giao ban công tác biên giới, đất liền lần thứ 2 giữa Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Biên giới tỉnh Hủa Phăn năm 2026.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Quang Hùng và đồng chí Lọng Khăm Phon Mi Xay đã trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm gắn bó, hữu nghị giữa hai tỉnh.

Khánh Phương