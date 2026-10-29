Thanh Hóa giành huy chương đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Man City và Liverpool “dắt tay” nhau vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

Thể Công Viettel thảm bại 0-5 trước FC Seoul ngay trên sân Hàng Đẫy; Bruno Fernandes giảng hòa với HLV Carrick, Kobbie Mainoo tái xuất trước đại chiến Chelsea; Cúp Liên đoàn Anh: Man City và Liverpool dắt tay nhau vào tứ kết sau những loạt sút luân lưu nghẹt thở... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (29/10).

Thanh Hóa giành huy chương đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Võ sĩ Nguyễn Thị Phương Hậu đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sau khi giành HCĐ nội dung đối kháng môn Muay, hạng 57kg nữ.

Nguyễn Thị Phương Hậu (áo đỏ) thi đấu ở trận bán kết nội dung đối kháng hạng cân 57kg nữ. Ảnh: Huỳnh Minh Tuấn

Chiều 28/10, Nguyễn Thị Phương Hậu bước vào trận bán kết hạng 57kg nữ, đối đầu với Nguyễn Thị Chiều của đoàn Hà Nội. Đây là cặp đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao khi cả hai võ sĩ đều là những nhà vô địch SEA Games 33 năm 2025. Phương Hậu đăng quang ở hạng 60kg nữ, trong khi Nguyễn Thị Chiều giành HCV hạng 57kg nữ.

Trận đấu diễn ra quyết liệt với những màn tấn công và phản công liên tiếp. Hai võ sĩ thi đấu giằng co, thể hiện trình độ chuyên môn cao và quyết tâm giành quyền vào chung kết. Sau 3 hiệp đấu căng thẳng, chiến thắng chung cuộc thuộc về Nguyễn Thị Chiều.

Phương Hậu (áo đỏ) dừng bước ở bán kết, mang về tấm HCĐ đầu tiên cho thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Huỳnh Minh Tuấn

Dừng bước ở bán kết, Nguyễn Thị Phương Hậu giành HCĐ hạng 57kg nữ. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Chiều 29/10, hai võ sỹ của Thanh Hóa là Hàn Thị Thuý và Nguyễn Thị Hương sẽ tranh tài ở hai trận đấu chung kết.

Thể Công Viettel thảm bại 0-5 trước FC Seoul ngay trên sân Hàng Đẫy

Tối 28/10, Thể Công Viettel đã nhận thất bại nặng nề 0-5 trước FC Seoul ở lượt trận thứ ba bảng E AFC Champions League Two 2026/27. Đại diện Hàn Quốc thi đấu áp đảo hoàn toàn và dễ dàng ghi tới 4 bàn thắng ngay trong hiệp một, trước khi Ruiz Leonardo ấn định chiến thắng ở phút 54.

FC Seoul (áo trắng) thi đấu lấn lướt trước chủ nhà Thể Công Viettel. Ảnh: AFC

FC Seoul chỉ còn 10 người từ phút 66 do Yazan nhận thẻ đỏ, Thể Công Viettel vẫn không thể tìm được bàn thắng danh dự, qua đó rơi xuống cuối bảng E với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận.

Dù thua đậm, HLV Velizar Popov vẫn khen ngợi tinh thần thi đấu của học trò trong hiệp hai và tin tưởng đội bóng áo lính sẽ đúc rút nhiều bài học để tiến bộ hơn trong tương lai.

Cúp Liên đoàn Anh: Man City và Liverpool dắt tay nhau vào Tứ kết sau những loạt sút luân lưu nghẹt thở

Rạng sáng 29/10, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh đã diễn ra đầy kịch tính khi cả hai ông lớn Man City và Liverpool đều phải nhờ đến sự may mắn cùng bản lĩnh trên chấm 11m mới có thể ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Trên sân Etihad, Man City đã trải qua 90 phút thi đấu vô cùng chật vật trước Brighton. Đội khách hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Malick Yalcouye (phút 30) và Georginio Rutter (phút 47).

Tuy nhiên, Man City vẫn kiên cường tìm được hai bàn gỡ hòa do công của Mateo Kovacic (phút 40) cùng tình huống đá phạt đập chân đối phương đổi hướng của Rayan Cherki (phút 72).

Hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, thủ thành Geronimo Rulli đã trở thành người hùng của Man City khi cản phá xuất sắc 2 cú đá của Ayari và Lewis Dunk, giúp đội chủ nhà thắng 4-3 để đi tiếp.

Liverpool loại Chelsea (áo xanh) ra khỏi cúp Liên đoàn Anh.

Trong khi đó, cuộc chạm trán tâm điểm tại Anfield giữa Liverpool và Chelsea cũng khép lại với kịch bản hòa 1-1 sau 90 phút.

Morgan Rogers mở tỷ số cho Chelsea trên chấm phạt đền ở phút 40 trước khi Cody Gakpo quân bình tỷ số cho Liverpool cũng từ một quả 11m ngay cuối hiệp một.

Bước vào loạt “đấu súng” sinh tử, Liverpool đã bản lĩnh hơn để giành chiến thắng kịch tính 6-5 sau khi Fofana bên phía Chelsea thực hiện hỏng ăn lượt sút quyết định.

Bruno Fernandes giảng hòa với HLV Carrick, Kobbie Mainoo tái xuất trước đại chiến Chelsea

Nội bộ Manchester United đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách sóng gió tới sân Stamford Bridge của Chelsea vào ngày 31/10.

Huấn luyện viên Michael Carrick có cuộc trao đổi riêng với Bruno Fernandes nhằm giải quyết bất đồng. Ảnh: AP

Theo The Telegraph, HLV Michael Carrick đã có cuộc trao đổi riêng với đội trưởng Bruno Fernandes để giải quyết triệt để những mâu thuẫn về mặt chiến thuật sau trận thua Como tại Champions League. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thể hiện thái độ rất chuyên nghiệp và nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Mainoo trở lại sau chấn thương. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, tuyến giữa “Quỷ đỏ” cũng được gia tăng sức mạnh đáng kể với sự trở lại tập luyện của Kobbie Mainoo sau 4 trận vắng mặt vì chấn thương.

Ngược lại, phía Chelsea sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Joao Pedro, thủ thành Emiliano Martinez và Reece James do chấn thương, nhưng chào đón sự trở lại của Cole Palmer sau án treo giò.

HS