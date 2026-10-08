Thanh Hóa có 19 sản phẩm đủ điều kiện công nhận OCOP đợt 3, năm 2026

Sáng 8/10, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) chủ trì Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 3 năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh, đợt 3 năm 2026 có 21 sản phẩm của 17 chủ thể thuộc 15 xã, phường đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng. Trong đó, 3 sản phẩm được Hội đồng để lại từ đợt 2 để hoàn thiện hồ sơ, 3 sản phẩm đánh giá lại và 1 sản phẩm đề nghị nâng hạng.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá, chấm điểm từng sản phẩm theo các nhóm tiêu chí. Qua đánh giá, các sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng, năng lực sản xuất và hồ sơ pháp lý; nhiều chủ thể chú trọng cải tiến sản phẩm, hoàn thiện bao bì, tem nhãn, hồ sơ về an toàn thực phẩm, chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Đại diện chủ thể sản xuất phát biểu ý kiến.

Kết quả, có 2 sản phẩm đủ điều kiện công nhận OCOP 4 sao và 17 sản phẩm đủ điều kiện công nhận OCOP 3 sao. Hai sản phẩm gồm Dầu xoa bóp Bà Quynh và Thảo mộc ngâm chân Bà Quynh của xã Thường Xuân chưa đủ hồ sơ, Hội đồng thống nhất để lại, tiếp tục hoàn thiện và đánh giá trong đợt tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường khẳng định, kết quả đánh giá, phân hạng là cơ sở để các chủ thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 3 năm 2026 theo quy định; đồng thời rà soát, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ và quan tâm công nhận lại các sản phẩm đến thời hạn, hỗ trợ các sản phẩm có tiềm năng nâng hạng.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ chủ thể duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường. Các chủ thể được đề nghị chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo quản, thực hiện đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc và sử dụng biểu trưng OCOP đúng quy định.

UBND các xã, phường chủ động rà soát, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng theo Bộ tiêu chí OCOP; nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và duy trì ổn định chất lượng sau công nhận.

Đối với các sản phẩm có tiềm năng nâng hạng, cần chủ động đầu tư, khắc phục những tiêu chí còn hạn chế, nâng cao chất lượng, mẫu mã, thương hiệu và năng lực sản xuất; từng bước đưa sản phẩm vào các kênh phân phối lớn, sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Thanh Tâm