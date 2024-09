Thắm tình quân dân nơi biên giới

Trên những chuyến công tác đến với các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đóng quân trên địa bàn các huyện biên giới tôi thật sự ấn tượng với khuôn viên các đồn được xây dựng chính quy, xanh - sạch - đẹp và những dòng chữ được viết trang trọng: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý giúp dân sơ tán tài sản phòng, chống bão số 3. Ảnh: BĐBP

Giúp dân phòng, chống, khắc phục bão số 3

Những ngày vừa qua do ảnh hưởng bão số 3 ở các huyện miền núi cao nhiều đoạn đường bị sạt lở, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, ngập bùn đất hay nhiều hộ gia đình sinh sống ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần phải gấp rút di dời đến nơi an toàn... những người lính biên phòng đã không quản ngại khó khăn cùng các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa bão.

Ở Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) trong những ngày mưa bão, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng của xã Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý vận động và giúp dân ở những khu vực có nguy cơ cao sạt lở di dời đến nơi an toàn để tránh trú. Đã có hơn 60 hộ dân, hơn 255 nhân khẩu được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi và các lực lượng vận động sơ tán đến nơi an toàn. Không những vậy, cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Pù Nhi còn thường xuyên động viên, hỗ trợ gạo, mì tôm cho 29 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa bão phải sơ tán đến nhà văn hóa bản Lốc Há, xã Nhi Sơn. Khi cơn bão qua, những người lính biên phòng giúp dân dọn dẹp, sửa chữa những ngôi nhà ở bản Hua Pù bị ảnh hưởng do bão; hỗ trợ bà con bản Hua Pù, bản Cơm di chuyển đất đá sạt lở quanh nơi gia đình sinh sống, khai thông tuyến đường từ Pù Quăn đi Hua Pù, xã Pù Nhi...

Ở các đồn biên phòng Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý, Cửa khẩu Tén Tằn (Mường Lát), Hiền Kiệt (Quan Hóa), Yên Khương (Lang Chánh), Mường Mìn, Tam Thanh, Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn), cán bộ, chiến sĩ biên phòng không quản ngại khó khăn, vất vả do mưa bão giúp Nhân dân ứng phó với bão số 3; vận động các hộ gia đình trên địa bàn có nguy cơ sạt lở cao về nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống xảy ra. Sau đợt mưa bão, bộ đội biên phòng phối hợp với địa phương, ban quản lý các bản giúp đỡ về ngày công lao động dọn dẹp, sửa lại nhà cửa, những điểm giao thông bị sạt lở. Những việc làm của những người lính biên phòng được bà con Nhân dân ghi nhận, nhân lên niềm tin của dân đối với Đảng.

Xây dựng vùng biên đổi mới

Có dịp lên công tác ở Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát), theo chân những người lính biên phòng, chúng tôi vào thăm các bản Tà Cóm, Cánh Cộng, Pá Búa... Đây là những bản xa xôi, khó khăn nhất của xã Trung Lý, người dân đã quen thuộc với hình ảnh người lính biên phòng gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ bà con và tham gia các hoạt động của bản, kêu gọi các đơn vị thiện nguyện trao quà cho học sinh, hỗ trợ con giống cho đồng bào, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu hỗ trợ hộ dân khắc phục sạt lở khu vực nhà ở do bão số 3. Ảnh: Thảo Nguyên

Đóng quân tại bản Táo, Đồn Biên phòng Trung Lý quản lý, bảo vệ 4 mốc quốc giới và đoạn biên giới dài 7,776km thuộc địa bàn xã Trung Lý và 15 bản, trong đó 11 bản có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên đồn, cho biết: Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như tình hình hoạt động của tội phạm ma túy; tình hình an ninh nông thôn liên quan đến việc triển khai các công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội; tình hình tôn giáo... Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, ngành và Nhân dân trên biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý luôn nêu cao quyết tâm, phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đơn vị đã tiến hành nhiều nội dung, biện pháp thực hiện thường xuyên, tích cực công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục trong tang lễ vùng đồng bào Mông, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, không còn hôn nhân cận huyết thống, chống tái mù, xóa mù chữ cho bà con Nhân dân, từ đó đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn và giúp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, nâng cao đời sống góp phần bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia. Đến nay, 100% bản Mông đưa quy ước thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vào hương ước, theo đó, đưa người chết vào quan tài và chôn cất trong 24 giờ, không tổ chức ăn uống linh đình. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp mở được 3 lớp xóa mù chữ cho 106 người dân. Đồn cũng đang duy trì 1 lớp xóa mù chữ cho 38 người dân tộc Mông ở bản Tà Cóm. Trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xóa mù chữ cho Nhân dân nhiều đồng chí không quản khó khăn, tích cực vận động, thuyết phục người dân đến lớp, dạy chữ cho Nhân dân như Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Hơ Văn Di (cán bộ tăng cường), Hơ Văn Trẻ. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp triển khai thực hiện mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tại bản Tà Cóm...

Những năm qua, lực lượng biên phòng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM. Các đồn biên phòng thường xuyên tổ chức các tổ công tác xuống địa bàn bám cơ sở, bám Nhân dân, bám tình hình, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ biên giới. Mở nhiều lớp học, góp hàng ngàn ngày công xây dựng trường lớp, mua tặng bàn ghế, đồ dùng học tập cho các nhà trường và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Hình ảnh “Thầy giáo quân hàm xanh” miệt mài gieo chữ ở những bản làng khó khăn; chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, Ngày hội Biên phòng toàn dân... đã thực sự chiếm được tình cảm, sự quý mến của Nhân dân, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thảo Nguyên