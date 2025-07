Thắm tình quân dân

Thực hiện Đề án 2036 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4, giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, những năm qua các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh triển khai trên địa bàn khu vực biên giới không chỉ tạo nên những công trình ý nghĩa, mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Mô hình “Nước sạch tình quân - dân” do Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa triển khai.

Mô hình “Nước sạch tình quân - dân” của Bộ CHQS tỉnh được triển khai xây dựng tại thôn Phú Sơn, xã Cẩm Châu và Trường Mầm non Cẩm Long, thuộc xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy (tên gọi trước ngày 1/7) đưa vào sử dụng giúp bảo đảm nước sạch cho hơn 100 hộ dân và gần 250 giáo viên, học sinh địa phương, với tổng kinh phí thực hiện mô hình là 250 triệu đồng. Trên cơ sở khảo sát, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với địa phương triển khai khoan 2 giếng nước tại thôn Phú Sơn và Trường Mầm non Cẩm Long; xây dựng bể chứa, lắp đặt 2 máy bơm công suất lớn và hàng trăm mét đường ống dẫn nước về các cụm dân cư. Công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2023, từ đó đến nay các hộ dân ở thôn Phú Sơn và giáo viên, học sinh Trường Mầm non Cẩm Long cùng các hộ dân ở thôn Tân Long, xã Cẩm Long không còn phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Cũng nhờ có công trình này, ngay cả vào thời điểm nắng nóng cao điểm bà con cũng không lo thiếu nước.

Bản Làng thuộc xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn (tên gọi trước ngày 1/7) có 76 hộ với 333 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Thái, chủ yếu là hộ nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, nhà văn hóa trên địa bàn xã Sơn Hà nói chung và bản Làng nói riêng đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi kinh phí của địa phương còn hạn hẹp, không đủ điều kiện để đầu tư cải tạo. Với tinh thần cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh chung sức cùng Nhân dân XDNTM, Ban CHQS huyện Quan Sơn (nay thuộc Ban Chỉ huy khu vực Phòng thủ khu vực 4) đã khảo sát, xây dựng phương án báo cáo Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 4 phê duyệt, triển khai thực hiện mô hình Khu văn hóa thể thao thắm tình quân - dân tại bản Làng với tổng kinh phí 459 triệu đồng. Sau 2 tháng thi công với sự đóng góp hơn 800 ngày công của bà con dân bản và cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Quan Sơn, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mỗi sáng và cuối chiều, người dân trong bản lại về đây vui chơi, luyện tập thể thao, sinh hoạt cộng đồng đông vui, nhộn nhịp. Đây là một công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, địa điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho bà con Nhân dân; đồng thời củng cố, giữ vững các tiêu chí của bản NTM kiểu mẫu.

Bí thư Chi bộ bản Làng Lương Văn Nhiên nói: “Cảm ơn bộ đội đã giúp xây dựng công trình quân - dân ý nghĩa này. Nhờ đó, bà con có địa điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe ngày càng được nâng lên”.

Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân các địa phương tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm và trồng hoa tuyến đê sông; tổ chức các hoạt động nhằm gắn bó mật thiết giữa lực lượng quân đội và Nhân dân như cắt tóc miễn phí cho học sinh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn. Đơn vị cũng thực hiện việc tu sửa, củng cố một số công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa thôn, đường giao thông, kênh, mương dân sinh, thăm khám, tư vấn sức khỏe, thăm hỏi tặng quà cho một số gia đình chính sách và gia đình khó khăn trên địa bàn.

Trong 5 năm qua tại các xã khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, LLVT Thanh Hóa đã góp gần 3.000 ngày công lao động và hơn 1,5 tỷ đồng thực hiện những công trình thiết thực như: “Sân trường tự quản”, “Nhà văn hóa đoàn kết quân - dân”, “Điểm trường cho em”, “Con đường quân - dân”, “Nước sạch quân - dân”... góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, tiếp bước các em học sinh đến trường. Từ đầu năm 2024 đến nay LLVT Thanh Hóa đã quyên góp, ủng hộ hơn 4,5 tỷ đồng, tham gia xây dựng 10 “Nhà đồng đội”, 85 “Nhà tình nghĩa”, phối hợp triển khai xây dựng 791 “Nhà đại đoàn kết” để giúp đối tượng chính sách, người nghèo nơi biên giới có chỗ ở vững chãi.

Câu chuyện về gia đình ông Vi Văn Tỏi, dân tộc Thái ở bản Sắng (xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa trước đây) là một minh chứng xúc động. Căn nhà dột nát, xuống cấp của gia đình ông ở lâu nay luôn có nguy cơ sập đổ trước mưa to, gió lớn. Nhưng nhờ Bộ CHQS tỉnh khảo sát, đề xuất Bộ Quốc phòng kịp thời hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với kinh phí của địa phương và những ngày công nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ, dân quân và người dân, ông Tỏi đã có ngôi nhà mới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ Nhân dân. Nổi bật là việc đóng góp hơn 2,8 tỷ đồng vào “Quỹ vì người nghèo”; phối hợp triển khai các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, giúp 520 hộ dân thoát nghèo; nhận nuôi, đỡ đầu 128 học sinh khó khăn với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng và phụng dưỡng 14 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong XDNTM, bộ đội đã đóng góp hơn 20.000 ngày công, ủng hộ 705 tấn xi măng, 10.203m3 đá, cát, giúp các địa phương làm mới, tu sửa 225km đường liên thôn, hơn 116km kênh mương nội đồng, cải tạo 35 nhà văn hóa thôn, bản... góp phần làm mới, nâng cấp hạ tầng địa phương.

Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025 của Bộ CHQS tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giúp địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bài và ảnh: Hoàng Lan