Quân khu 4 quy tập được 1.268 hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021-2025

Sáng 5/8, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025; tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025.

Quang cảnh Hội nghị.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 dự hội nghị. Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong giai đoạn 2021 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh trên địa bàn, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, toàn Quân khu đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 1.268 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 459 hài cốt quy tập trên địa bàn trong nước, chủ yếu tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị; 809 hài cốt được quy tập tại nước bạn Lào, tập trung ở các tỉnh Xiêng Khoảng, Savanakhet, Salavan, Khăm Muộn... Đã tổ chức hơn 25 lễ truy điệu, an táng cấp huyện và 30 lễ truy điệu, an táng cấp tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Song song với đó, Quân khu đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN. Trong giai đoạn 2021-2025, đã tiến hành lấy hơn 3.168 mẫu sinh phẩm để đề nghị giám định ADN; thực hiện xác định thông tin bằng phương pháp thực chứng được 1.977 phần mộ liệt sĩ; hoàn trả 1.352 mẫu sinh phẩm HCLS đã được lấy mẫu để giám định AND lưu trữ vào ngân hàng Gen.

Cùng với nhiệm vụ quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Quân khu 4 và các địa phương đã thực hiện hiệu quả việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu được triển khai đồng bộ, khoa học, cập nhật đầy đủ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân và nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập. Công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai nghiêm túc tại 100% xã, phường, thị trấn; 5/5 tỉnh, thành phố trong Quân khu đã hoàn thành đợt 1 và bàn giao sản phẩm bản đồ cho các cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tìm kiếm sát thực tế.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Công tác hợp tác quốc tế với nước bạn Lào tiếp tục được đẩy mạnh. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang 10 tỉnh bạn Lào để tổ chức hội đàm, ký kết phối hợp tìm kiếm, đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao Nhân dân, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo, thảo luận, đánh giá những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong quá trình khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn, nhất là ở khu vực biên giới và nước bạn Lào. Các đại biểu đề xuất một số nội dung cần quan tâm thời gian tới, như: tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu trong công tác quản lý thông tin liệt sĩ; xây dựng lực lượng quy tập có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ tốt; đảm bảo tốt hơn chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã trao Bằng khen của Chính ủy Quân khu 4 tặng 11 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025.

Hải Hoàng - Hồ Việt (CTV)