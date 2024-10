Thăm ngôi trường nơi vùng biển Ngư Lộc

Những ngày thu tháng 10, chúng tôi trở về Hậu Lộc, thăm Trường THCS Ngư Lộc – ngôi trường có bề dày truyền thống, đã “chắp cánh” cho nhiều thế hệ học trò miền biển trưởng thành.

Trường THCS Ngư Lộc nằm trên địa bàn xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.

60 năm ấy biết bao nhiêu tình...

Dẫn chúng tôi tham quan ngôi trường, cô giáo Mã Thị Diệp, Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc chia sẻ: Trường được thành lập vào năm 1964, lấy tên là Trường cấp 2 Thủy sản Ngư Lộc (với sứ mệnh vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề). Buổi đầu, trường được dựng lên bằng tranh tre nứa lá, có 2 lớp học (lớp 5 và lớp 6) với gần 100 học sinh. Những năm tiếp theo, số lượng học sinh không ngừng tăng, có thời kì tăng lên 15 lớp. Số lượng học sinh tăng nhanh trong khi điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, thiếu giáo viên trầm trọng, nhà trường phải mượn nhà dân làm lớp học và phải học 3 ca/ngày. Do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt nên nhiều khi thầy trò phải tạm dừng việc học để xuống hầm trú ẩn tránh bom đạn của giặc Mỹ.

Khen thưởng cán bộ, giáo viên đạt thành tích nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2024-2025.\

Ngay từ khóa học đầu tiên nhà trường đã đạt được những thành tích nổi bật như có học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh, cấp toàn miền Bắc (cấp cao nhất trong kỳ thi HSG thời đó), tiêu biểu là những cựu học sinh như Bùi Văn Minh, Hoàng Huy Hùng, Nguyễn Văn Tuyên. Tiếp nối các thế hệ đi trước, nhiều cựu học sinh đã trở thành tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các doanh nhân thành đạt, tiêu biểu như Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, trải qua bao khó khăn, thiếu thốn của buổi đầu thành lập, trải qua cuộc kháng chiến trường kỳ, ác liệt chống đế quốc Mỹ xâm lược, hiện tại nhà trường đã và đang từng bước trưởng thành và phát triển, luôn khẳng định được vai trò, sứ mệnh quan trọng của mình đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích trong năm học 2023-2024.

Vững vàng tiến bước...

Trong năm học 2023 - 2024, Trường THCS Ngư Lộc có 26 lớp với 1.087 học sinh và có 52 cán bộ giáo viên, nhân viên. Thầy và trò đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra, chất lượng đại trà tăng 8 bậc so với năm học trước; tỉ lệ HS xếp loại rèn luyện tốt, khá đạt 96,4%; tỉ lệ HS xếp loại học tập khá, giỏi đạt 59,1%; số HS đoạt giải HSG cấp tỉnh là 15 học sinh; cấp huyện là 92 học sinh; đoạt giải Ba cấp tỉnh cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho HS phổ thông; tỉ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT đạt 81,7%, tăng 9% so với năm học trước (trong đó có 1 HS đỗ vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, có 1 HS đạt Á khoa Trường THPT Hậu Lộc 4, có 1 HS xếp tốp 10 Trường THPT Hậu Lộc 1). Có 3 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; có 1 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) cấp tỉnh; 10 SKKN cấp huyện; 1 giải cấp tỉnh; 12 giải cấp huyện các cuộc thi do liên ngành tổ chức.

UBND xã Ngư Lộc tuyên dương giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc từ quỹ khuyến học, quỹ ngọn lửa niềm tin năm 2024.

Nhà trường được Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tặng giấy khen, có 2 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 7 thầy cô được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, Công đoàn nhà trường được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. Những thành tích trong chặng đường phát triển của nhà trường đã được các cấp ghi nhận. Nhân sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập nhà trường, có 6 cá nhân đang đề nghị Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

Nhà trường tổ chức cho học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện tham gia “Lễ báo công dâng Bác”.

Nhà trường tổ chức cho học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện tham gia “Lễ dâng hương tại Văn miếu Quốc Tử Giám”.

Những thành tích đã đạt được của nhà trường là thành quả của sự cống hiến không mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên; sự nỗ lực, phấn đấu của lớp lớp học sinh và đặc biệt là sự quan tâm, đồng hành của các thế hệ cựu học sinh và con em quê hương ở mọi miền đất nước.

Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trường THCS Ngư Lộc.

Lễ kết nạp đoàn viên tại Trường THCS Ngư Lộc.

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương và các thế hệ học sinh thành đạt của nhà trường, Nhân dân địa phương, cơ sở vật chất của nhà trường đã được nâng lên. Sự chung tay, góp sức đó không thể không kể đến doanh nhân Hoàng Vình, một người con ưu tú của quê hương xã Ngư Lộc, hiện ông là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc và Xử lý môi trường (RIG.Group). Ông đã tài trợ nhiều chương trình xây dựng quê hương, trực tiếp tài trợ tu sửa, nâng cấp khuôn viên và một số hạng mục cho trường với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Hiện tại ông đang đồng hành, tài trợ để góp phần giúp nhà trường tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Ngư Lộc hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Các thế hệ học sinh Trường THCS Ngư Lộc gặp mặt hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập nhà trường.

Hiện nay, nhà trường đang tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào tháng 6/2025; tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1964-2024) và 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024).

Năm học 2024-2025, nhà trường có 50 cán bộ, giáo viên, 27 lớp, 1.152 học sinh nỗ lực thực hiện mục tiêu kết quả rèn luyện học sinh khá, tốt đạt 99% trở lên, không có HS xếp mức yếu; học lực xếp loại từ trung bình trở lên đạt 97% (khá, giỏi 60 % trở lên); thi vào lớp 10 THPT đạt điểm sàn toàn huyện, tỷ lệ đỗ: 84,4 % trở lên, điểm bình quân xếp trong tốp 20 trong toàn huyện. Cùng với đó, trường phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng mũi nhọn, về môn văn hóa có từ 3 giải HSG cấp tỉnh, có từ 60 giải HSG cấp huyện, xếp trong tốp 15 trường trong toàn huyện. Đồng thời phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen...

Ngọc Huấn