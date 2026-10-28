Tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

Người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồ Vương. Ảnh: Việt Hương

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn hơn 19.000 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do giao không đúng thẩm quyền nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận. Nguyên nhân do công tác rà soát, xác định nguồn gốc, thời điểm, diện tích, ranh giới và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại một số địa phương còn chậm và chưa chính xác; việc cập nhật, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai thiếu đồng bộ. Tình trạng này kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân và phát sinh khiếu nại, khiếu kiện phức tạp.

Để giải quyết dứt điểm tồn tại trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm:

Rà soát, phân loại cụ thể từng thửa đất: UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo rà soát đến từng thôn, tổ dân phố; xác định rõ nguồn gốc, thời điểm giao đất, ranh giới, hiện trạng và tính pháp lý của từng thửa đất. Kết quả rà soát được phân thành 3 nhóm xử lý:

+ Nhóm đủ điều kiện: Hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, cấp Giấy chứng nhận theo Điều 140 Luật Đất đai 2024, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

+ Nhóm chưa đủ điều kiện nhưng có khả năng xử lý: Xây dựng phương án, lộ trình khắc phục vướng mắc, hoàn thành trước ngày 31/3/2027.

+ Nhóm không đủ điều kiện: Thông báo, giải thích rõ căn cứ pháp lý cho người sử dụng đất theo quy định.

Chuẩn hóa và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai: Quá trình giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận phải gắn liền với chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính. Công an tỉnh phối hợp xác thực dữ liệu qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu trước ngày 15/4/2027.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, sở ngành như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Trước ngày 30/10/2026: Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể để giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong cấp Giấy chứng nhận lần đầu (tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”, “1 xuyên suốt”).

- Trước ngày 15/11/2026: Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả rà soát, phân loại, giải quyết cấp Giấy chứng nhận và cập nhật dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp chỉ đạo tiếp theo liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về cấp Giấy chứng nhận.

- Trước ngày 15/4/2027: Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc phối hợp với UBND cấp xã hoàn thành việc khai thác, đối chiếu, chỉnh lý, làm sạch và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai gắn liền với quá trình rà soát, cấp Giấy chứng nhận.

Đột xuất hoặc định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện toàn bộ Chỉ thị.

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình, định mức chuyên môn; đồng thời tham mưu bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các xã, phường có nguồn thu từ tiền sử dụng đất không đủ để triển khai đo đạc địa chính, lập phương án sử dụng đất, chỉnh lý và làm sạch cơ sở dữ liệu.

3. Sở Xây dựng:Cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn chuyên môn và trực tiếp giải quyết các vướng mắc liên quan đến quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh để phục vụ công tác rà soát, phân loại và cấp Giấy chứng nhận.

4. Thuế tỉnh Thanh Hóa: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp cung cấp, xác định chính xác, nhanh chóng thông tin về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, bảo đảm không gây nghẽn hồ sơ.

5. Thanh tra tỉnh: Đưa vào kế hoạch thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất cũng như công tác rà soát, cấp Giấy chứng nhận; đột xuất tiến hành thanh tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra buông lỏng quản lý hoặc phát sinh vi phạm mới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và kết quả thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Xem toàn văn Chỉ thị tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)