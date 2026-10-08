Tập trung khắc phục sạt lở tuyến đường từ Quốc lộ 217 đi Hồi Xuân

Sau ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 217, xã Trung Hạ đi xã Hồi Xuân bị sạt lở tại nhiều vị trí, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và việc đi lại của người dân. Các đơn vị đang tập trung thi công dự án khắc phục khẩn cấp nhằm sớm ổn định tuyến đường.

Đơn vị thi công đổ kè gia cố sạt lở tại cầu Bản Cạn.

Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 217, xã Trung Hạ đi xã Hồi Xuân do UBND xã Trung Hạ làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Dự án được triển khai nhằm khắc phục các vị trí sạt lở, khôi phục kết cấu công trình, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực Trung Hạ.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ tập trung sửa chữa, gia cố một số vị trí có độ dốc lớn, đường cong bán kính nhỏ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; gia cố mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước và xử lý các điểm sạt lở taluy.

Các điểm sạt lở dọc sông Lò đang được gia cố, khắc phục.

Đáng chú ý, dự án nhằm xử lý triệt để 12 vị trí sạt lở taluy âm dọc sông Lò, nơi dòng nước đã ăn sâu vào mép đường. Các vị trí này sẽ được đào bỏ phần đất, đá sạt lở, gia cố chân taluy bằng kết cấu bê tông cốt thép; hoàn trả nền đường, gia cố lề và bố trí gờ chắn bánh nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Tại cầu bản Cạn, mưa lũ trong bão số 5 và số 10 năm 2025 đã làm phá vỡ hoàn toàn tứ nón cầu phía bờ tả sông Lò; khoảng 50m đường đầu cầu bị sạt lở, nền và mặt đường bị sụt, gãy vỡ, cuốn trôi.

Để khắc phục, các đơn vị thi công sẽ xử lý phần đất, đá sạt lở, gia cố chân taluy và tứ nón cầu bằng tường chắn; gia cố mái taluy bằng bê tông cốt thép, bổ sung hệ thống thoát nước và hoàn trả kết cấu mặt đường. Lan can cầu bị hư hỏng cũng được sửa chữa, thay thế; đồng thời bổ sung khoảng 48m lan can tôn sóng tại đường đầu cầu.

Video: Đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo đại diện đơn vị thi công, hiện các lực lượng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong đó, ưu tiên xử lý các vị trí sạt lở tại cầu Bản Cạn, cầu Bản Lầm và những điểm có nguy cơ tiếp tục phát sinh, nhằm sớm ổn định tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế thiệt hại khi mưa lũ xảy ra.

Đình Giang