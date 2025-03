Tạo cơ hội việc làm tại các phiên giao dịch việc làm lưu động

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, phiên giao dịch việc làm lưu động (GDVLLĐ) đã và đang trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động. Qua đó, người lao động lựa chọn được công việc phù hợp, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh được nguồn lao động đáp ứng cho việc sản xuất, kinh doanh và đào tạo.

Các doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho các bạn học sinh, sinh viên tại phiên GDVLLĐ tổ chức ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Nhằm kết nối doanh nghiệp đến tư vấn, tuyển dụng công việc phù hợp với chuyên ngành học tập của học sinh, sinh viên, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) (Sở Nội vụ) phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa tổ chức phiên GDVLLĐ (7/3/2025). Tham gia phiên GDVL, hơn 3.000 học sinh, sinh viên nhà trường được đại diện Trung tâm DVVL tỉnh và các doanh nghiệp cung cấp thông tin về hoạt động, kế hoạch phát triển của đơn vị, thông tin về nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ nghề nghiệp, thị trường lao động trong và ngoài nước. Đồng thời, đại diện doanh nghiệp đã trực tiếp phỏng vấn, tư vấn cho học sinh, sinh viên lựa chọn công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp ra trường.

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, cho biết: "Phiên GDVL có ý nghĩa rất quan trọng, là cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, đặc biệt với các sinh viên sắp tốt nghiệp. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông giới thiệu cho học sinh, sinh viên nhu cầu tuyển dụng tại các công ty, doanh nghiệp, để các em có thể yên tâm lựa chọn, tìm kiếm việc làm phù hợp".

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, đại diện Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển, chia sẻ: “Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển kinh doanh, công ty luôn tìm kiếm, thu hút nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết và có chuyên môn để đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường phát triển. Tại phiên GDVL, công ty chúng tôi mong muốn giới thiệu đến các bạn sinh viên những vị trí tuyển dụng hấp dẫn, phù hợp với chuyên ngành đào tạo của nhà trường, như: kỹ thuật viên vận hành dây chuyền sản xuất, kỹ thuật viên ô tô, kỹ sư cơ khí, kỹ sư xây dựng và gần 100 lao động phổ thông làm việc trong dây chuyền sản xuất phân bón”.

Em Phạm Văn Hòa, sinh viên khoa xây dựng, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa cũng cho rằng, "việc nhà trường tổ chức các sàn GDVL đã tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường tìm kiếm được công việc tại doanh nghiệp, có nhiều cơ hội làm việc hơn”.

Cuối năm 2024, Trung tâm DVVL Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Bá Thước tổ chức phiên GDVLLĐ tại Trường THPT Bá Thước, thị trấn Cành Nàng. Phiên GDVL đã thu hút gần 15 doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh với hơn 10.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước. Các ngành nghề đa dạng, mức lương cạnh tranh cùng chế độ phúc lợi hấp dẫn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động.

Anh Lê Minh Hưng, một người dân thị trấn Cành Nàng, chia sẻ: “Trước đây, tôi làm công nhân ở thị xã Nghi Sơn. Do điều kiện gia đình, tôi quyết định trở về quê và tham gia phiên GDVL lần này. May mắn, tôi được tuyển dụng vào một đơn vị kinh doanh dịch vụ tại khu du lịch Pù Luông gần nhà”.

Theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2024, toàn tỉnh có khoảng 21.140 doanh nghiệp hoạt động, với tổng số lao động trên 440.000 người, nhu cầu tuyển dụng lao động hàng năm khoảng 35.000 đến 40.000 lao động. Cũng trong năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 62.350 lao động, vượt 7,5% kế hoạch năm và đạt 99,2% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,2%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,5%... Những kết quả ấn tượng này đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,65% vào cuối năm 2024, giảm 0,15% so với năm 2023. Đồng thời, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn cũng được kéo giảm xuống còn 5,65%, giảm 0,15% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp vào kết quả nêu trên, Trung tâm DVVL Thanh Hóa đã tổ chức 17 phiên giao dịch việc làm, gồm: 7 phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm DVVL, 9 phiên lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố và 1 ngày hội việc làm tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh thu hút gần 300 lượt doanh nghiệp, đơn vị tham gia và gần 10.300 lượt người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm. Qua các phiên GDVL đã kết nối thành công việc làm cho hơn 1.500 lao động, bao gồm những người tìm việc trong nước, xuất khẩu lao động và học nghề. Đồng thời, đã cung cấp thông tin về thị trường lao động, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động và các chính sách liên quan cho trên 60.000 lượt người lao động.

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: “Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động là một trong những giải pháp hiệu quả để kết nối cung cầu lao động, đặc biệt tại các khu công nghiệp, vùng nông thôn, nơi có nhiều lao động đang tìm kiếm cơ hội việc làm. Phiên GDVL không chỉ giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực phù hợp, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương”.

“Để các phiên GDVL hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn cần thông tin đầy đủ các yêu cầu, điều kiện, chế độ, quyền lợi đến người lao động. Các bạn học sinh, sinh viên, người lao động cần chủ động nắm bắt thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước; chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp với bản thân. Trung tâm DVVL tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu, kết nối việc làm thành công cho người lao động. Đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và giúp người lao động thuận lợi hơn trong tìm kiếm việc làm”, ông Trung cho biết thêm.

Bài và ảnh: Trần Hằng