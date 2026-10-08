Tăng trưởng GRDP nhiều tỉnh, thành phố 9 tháng năm 2026 vượt mức đặt ra

Bức tranh tổng thể về kết quả tăng trưởng GRDP quý III và 9 tháng năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy đà phục hồi rõ nét.

Tăng trưởng GRDP của các tỉnh, thành phố quý III và 9 tháng năm 2026 đều có diễn tiến tích cực. (Ảnh: HNV)

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, phần lớn các địa phương đều đạt tốc độ tăng trưởng quý III cao hơn so với các quý trước, tạo đà tích cực cho kết quả chung của 9 tháng.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ trong đó các ngành như công nghiệp chế biến-chế tạo, bán buôn bán lẻ, vận tải kho bãi ghi nhận mức tăng cao tại các tỉnh, thành trọng điểm công nghiệp và dịch vụ. Khu vực nông lâm thủy sản giữ mức tăng trưởng ổn định (thường dao động từ 2%-5% tùy địa phương), đóng vai trò bệ đỡ duy trì sự ổn định cho nền kinh tế.

Tốc độ tăng GRDP theo giá so sánh 2020 của 5 địa phương dẫn đầu cả nước (%). Nguồn: Cục Thống kê

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng Ban Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, các đầu tàu kinh tế và thành phố trực thuộc Trung ương đều duy trì mức tăng trưởng ấn tượng, trong đó quý III có sự bứt phá mạnh mẽ.

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh tăng GRDP ước tính quý III đạt 9,86%, giúp 9 tháng đạt 9,06%, cao hơn mức trung bình 6 tháng đầu năm. Thành phố Hà Nội có tốc độ tăng trưởng GRDP quý III tăng 10,02%, kéo theo 9 tháng năm 2026 ước đạt 8,85%, cải thiện rõ rệt so với 6 tháng đầu năm. Thành phố Hải Phòng tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng cao hai chữ số; quý III ước tăng 13,09% và 9 tháng đạt 12,08%. Thành phố Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng đồng đều với quý III đạt 11,83% và 9 tháng đạt 10,31%. Thành phố Cần Thơ, trong quý III ghi nhận bước chuyển biến tích cực khi tăng 9,29%, đưa tốc độ tăng 9 tháng đạt 7,89%.

Đáng chú ý, nhiều tỉnh, thành phố thuộc vùng du lịch, công nghiệp và trung du miền núi phía bắc ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP rất cao trong quý III và 9 tháng, đặc biệt, quý III, có 17/34 địa phương đạt tốc độ tăng GRDP trên 10% trong quý III gồm: Quảng Ninh (15,04%), Thái Nguyên (13,96%), Bắc Ninh (13,83%), Hải Phòng (13,09%), Hưng Yên (12,01%), Hà Tĩnh (11,84%), Đà Nẵng (11,83%), Điện Biên (11,67%), Khánh Hòa (10,66%), Lào Cai (10,58%), Ninh Bình (10,54%), Thanh Hóa (10,49%), An Giang (10,28%), Tây Ninh (10,24%), Đồng Nai (10,21%), Nghệ An (10,11%) và Hà Nội (10,02%).

Tính chung 9 tháng, 12/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng từ 10,01% đến 12,54%, gồm: Quảng Ninh (12,54%), Hà Tĩnh (12,36%), Hải Phòng (12,08%), Bắc Ninh (11,81%), Ninh Bình (11,31%), Thái Nguyên (11,24%), Hưng Yên (11,22%), Khánh Hòa (11,21%), Đà Nẵng (10,31%), Tây Ninh (10,30%), Phú Thọ (10,01%) và Đồng Nai (10,01%).

Trong đó, có 6 địa phương vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 180/NQ-CP là Ninh Bình, Tây Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thái Nguyên.

Còn 2 địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP quý III dưới 8% là Đồng Tháp và Sơn La; 9 tháng có 6 địa phương, gồm Cần Thơ, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Sơn La. Theo bà Hạnh, những tỉnh này chủ yếu do cơ cấu kinh tế của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu và chi phí vận tải; đồng thời, quy mô thị trường và hoạt động dịch vụ, tiêu dùng còn hạn chế. Khu vực công nghiệp chưa có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn để tạo động lực tăng trưởng.

Phân tích chung, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng Ban Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy tăng trưởng GRDP hai con số tại Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Ninh Bình là kết quả của quá trình tích lũy năng lực sản xuất, thu hút và thực hiện đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển dịch vụ.

Theo đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là nền tảng chung, nhưng mức tăng trưởng cao được củng cố bởi các động lực bổ trợ khác nhau tùy từng địa phương. Từ góc độ phân tích động lực tăng trưởng, bà Mai Hạnh cho rằng: tăng trưởng cao và có khả năng lan tỏa thường xuất hiện khi địa phương đồng thời khai thác được lợi thế sản xuất, hạ tầng, đầu tư và thị trường. Việc đưa các dự án mới vào vận hành, nâng công suất của doanh nghiệp hiện hữu, phát triển khu công nghiệp, cải thiện kết nối logistics và kích thích các ngành dịch vụ đi cùng sản xuất đang tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. Đây cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng tăng trưởng trong thời gian tới, không chỉ qua tốc độ GRDP mà còn qua mức độ đa dạng hóa động lực, khả năng liên kết doanh nghiệp và mức độ lan tỏa sang khu vực dịch vụ.

Cũng theo bà Mai Hạnh, trong các tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo, việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao cần đi cùng với nâng cao năng suất lao động, tăng hàm lượng công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, mở rộng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, đồng thời phát huy tốt hơn nữa các lợi thế dịch vụ, logistics, du lịch và đô thị. Khi các động lực này được kết nối và bổ trợ lẫn nhau, tăng trưởng GRDP không chỉ đạt tốc độ cao trong ngắn hạn mà còn có thêm nền tảng để duy trì ổn định và nâng cao chất lượng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Nguồn: https://nhandan.vn/tang-truong-grdp-nhieu-tinh-thanh-pho-9-thang-nam-2026-vuot-muc-dat-ra-post993624.html