Tăng sức nóng cho du lịch mùa đông

Mùa đông, hoạt động du lịch ở Thanh Hóa cũng không kém phần sôi động, náo nhiệt thu hút được đông đảo du khách đến tham quan, khám phá, góp phần hiện thực hóa “giấc mơ” du lịch 4 mùa.

Du khách tham quan Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc).

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) Trịnh Hữu Anh cho biết: Nhằm tăng sức nóng cho du lịch những tháng cuối năm, Thành Nhà Hồ đã xây dựng, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi động, đặc sắc để tạo điểm nhấn thu hút du khách. Tiêu biểu là hoạt động khai mạc không gian trưng bày ảnh, pano với chủ đề “Thành Nhà Hồ - di sản và cộng đồng”.

Đến tham quan gian trưng bày ảnh, pano, du khách sẽ được khám phá, tìm hiểu thêm về những sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày của người dân vùng di sản, từ đó hiểu rõ về mối liên hệ gắn bó giữa di sản và cộng đồng; trưng bày hoa xuân và cây cảnh trong khuôn viên di sản Thành Nhà Hồ với chủ đề “Hoa xuân cố đô”; tái hiện không gian tết xưa với chủ đề “Tết xưa thành cổ”, nhằm tái hiện một phần không gian tết cổ truyền với những hương vị ẩm thực rất quen thuộc như bánh chưng, bánh giầy, hoa đào, hoa mai...; tổ chức lễ hội thư pháp và cho chữ đầu xuân... Đặc biệt, từ ngày 25 đến 29/1/2025 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 1 Tết Ất Tỵ), du khách sẽ được miễn phí vé vào tham quan di sản Thành Nhà Hồ, miễn phí 100% dịch vụ thuyết minh... Từ việc tổ chức đa dạng các hoạt động này, sẽ góp phần tăng thêm sức hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Quây quần bên lửa trại cùng bạn bè, người thân, hòa mình vào những điệu múa, hát, nhảy sạp cùng bà con dân tộc Thái ở bản Mạ (Thường Xuân) cũng là những trải nghiệm đáng nhớ của du khách khi mùa đông về. Việc tìm đến những nơi có không gian trong lành, để được hòa mình vào thiên nhiên, ăn những món ăn dân dã, đặc trưng vùng miền cũng là một trong những xu hướng được khá nhiều gia đình lựa chọn khi mùa đông đến.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, những năm gần đây cùng với việc chú trọng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trong mùa đông, như du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch xanh, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, tăng cường kết nối tour, tuyến du lịch... cũng được nhiều hộ kinh doanh du lịch ở bản Mạ chú trọng nhằm tăng sức hút du khách trong mùa thấp điểm du lịch. Đồng thời, các hộ cũng không ngừng tìm tòi, đổi mới phương thức phục vụ, chế biến những món ăn đặc trưng theo mùa, mang lại cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Anh Lữ Văn Tính, hộ làm du lịch cộng đồng ở bản Mạ chia sẻ: Đến bản Mạ vào dịp mùa đông, du khách sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ như thưởng thức các món ăn bản địa như tôm cá lòng hồ, lẩu gà, tôm nướng, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, múa sạp... Ngoài ra, khi đến bản Mạ du khách còn có thể kết hợp tham quan nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cùng những thác nước hoang sơ, trữ tình và các bản làng thanh bình, giàu bản sắc của đồng bào dân tộc Thái, Mường... Trong đó, phải kể đến là tham quan lòng hồ thủy điện Cửa Đạt, quần thể di tích đền Cửa Đặt nổi tiếng với hai ngôi đền thiêng thờ phụng người anh hùng Cầm Bá Thước và bà Chúa Thượng ngàn...

Dịp cuối năm, ngoài các khu, điểm du lịch quan tâm đến phát triển thêm sản phẩm du lịch, cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc thì nhiều đơn vị lữ hành như VNPlus Travel, Hữu Nghị tour, Long Hải Travel... cũng tung ra thị trường các chương trình kích cầu du lịch để tạo sức hút du khách. Một số đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khu, điểm du lịch của tỉnh cũng linh hoạt thực hiện chính sách giảm giá phòng, giảm giá dịch vụ ăn uống, lưu trú và các điểm tham quan du lịch từ 10 - 30%... Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp, các chương trình kích cầu du lịch nhằm đem lại sức nóng cho du lịch mùa đông.

Ngoài ra, để tạo sức hút du khách trong mùa đông, ngoài việc nghiên cứu, xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, ngành du lịch của tỉnh cũng đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ý thức cộng đồng địa phương trong hoạt động du lịch. Cùng với đó, chú trọng nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho người dân và du khách đến tham quan, lưu trú.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt