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Tặng quà nữ phạm nhân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Hướng đến kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), sáng 9/10, tại Trại giam số 5 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Yên Phú), Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã thăm, tặng quà cho các nữ phạm nhân có thành tích cải tạo tốt.

Tặng quà nữ phạm nhân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Hướng đến kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), sáng 9/10, tại Trại giam số 5 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Yên Phú), Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã thăm, tặng quà cho các nữ phạm nhân có thành tích cải tạo tốt.

Tặng quà nữ phạm nhân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và đại diện Giám thị Trại giam số 5 trao quà cho các nữ phạm nhân tiêu biểu.

Tại Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2026 do Trại giam số 5 tổ chức, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các phạm nhân nữ có thành tích cải tạo tốt; đồng thời trao tặng một số đầu sách cho Trại giam số 5, góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao hiểu biết cho phạm nhân.

Lê Hà

Từ khóa:

#Hội LHPN Việt Nam #Phạm nhân #Hội lhpn tỉnh #Tặng quà #xã Yên Phú #Nâng cao hiệu quả công tác #Tái hòa nhập cộng đồng #Cải tạo #Gia đình #Kỷ niệm

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