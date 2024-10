Tăng cường truyền thông kỹ năng phòng, chống xâm hại, tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Mường Lát đã đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống xâm hại, mua bán phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, thực hiện bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cho hội viên phụ nữ và học sinh các trường trên địa bàn.

Hội LHPN xã Quang Chiểu phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu phát tờ rơi tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ.

Quang Chiểu là một trong những xã làm tốt công tác truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Chủ tịch Hội LHPN xã Quang Chiểu Vi Thị Cuộn chia sẻ: Là xã có 24km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Theo tập quán, hầu hết các hộ gia đình trong xã đi làm nương rẫy từ sáng sớm đến tối mới về nên trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn. Nhiều chị em còn hạn chế về trình độ nhận thức xã hội, quen sống cam chịu nên khi bản thân bị bạo lực gia đình, thậm chí bị chồng đánh đập thường xuyên cũng không dám kể với ai. Xác định an toàn cho phụ nữ và trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Hội LHPN xã đã tập trung triển khai hiệu quả mô hình điểm “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại bản Sáng. Từ đó, tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ những vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ, trẻ em; xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống bạo lực học đường, suy dinh dưỡng; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua mô hình, 100% trẻ em của bản trong độ tuổi đều được đi học, được quan tâm chăm sóc, không để xảy ra các vụ việc học sinh tụ tập đánh nhau.

Bên cạnh đó, thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030”, Hội LHPN xã đã thành lập Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường THCS Quang Chiểu. Đồng thời, ra mắt 6/13 tổ truyền thông cộng đồng; duy trì thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, từ đó góp phần vào công cuộc XDNTM của xã Quang Chiểu.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Lát Hà Thị Nhơn, cho biết: Để trao quyền cho phụ nữ vùng DTTS, vùng khó khăn có cơ hội nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em; tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; xóa mù chữ, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ trong huyện còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc... Ngoài ra, Hội LHPN huyện Mường Lát thường xuyên phối hợp với các đồn biên phòng, Phòng Tư pháp huyện và các xã, thị trấn tổ chức đối thoại dân chủ với chị em. Qua đó, tạo sự đồng thuận, gắn kết “ý Đảng, lòng dân”, thể hiện trách nhiệm của các cấp hội trong phát huy quyền dân chủ trực tiếp của phụ nữ, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với hội viên phụ nữ. Đó cũng là dịp để hội viên phụ nữ ở các xã, thị trấn bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình, đảm bảo tiếng nói, sự tham gia thực chất của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội LHPN huyện còn tập trung xây dựng nhiều mô hình liên quan đến phụ nữ, trẻ em ở các bản trên địa bàn huyện. Cụ thể, Hội LHPN huyện đã thành lập được 34 “Tổ truyền thông cộng đồng”; 4 mô hình “Địa chỉ tin cậy”; 7 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hội LHPN đã tổ chức đối thoại chính sách tại 8/8 xã, thị trấn; tổ chức được 38 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai một số mô hình, hoạt động của dự án và truyền thông xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng cho 3.250 hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Mường Lát tiếp tục đẩy mạnh truyền thông giúp chị em nâng cao kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại, phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bài và ảnh: Tiến Đạt