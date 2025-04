Tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

Chiều 25/4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban giữa LĐLĐ tỉnh với các doanh nghiệp (DN) FDI tại Thanh Hóa về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn tại các DN. Đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị giao ban.

Tính đến ngày 20/4/2025, tại 40 DN FDI có số lao động là 174.044 người, tăng so với kỳ giao ban tháng 2/2025 là 3.710 người.

Trong tháng 3 và 4, hầu hết các DN đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ cho người lao động (NLĐ). Tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, NLĐ cơ bản ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Có 35/40 DN tăng ca ở một số bộ phận, cụ thể: có 16/35 DN tăng ca 0,5h- 1,5h/ngày; 18/35 DN tăng ca 2h - 3,5h/ngày; 1/35 DN tăng ca 4h/ngày (2 ngày/tuần).

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Mai Bá Nam phát biểu tại hội nghị.

100% DN đã thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền ăn ca, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác cho công nhân lao động đúng kỳ. Nhiều DN đã tăng hỗ trợ tiền ăn ca cho NLĐ, có 2/40 DN có mức hỗ trợ cao 25.000 đồng/bữa (Công ty TNHH Frui of the Room Việt Nam và Công ty TNHH Sản xuất TMVT). Thu nhập bình quân của NLĐ là 8.488.000 đồng/người/tháng, tăng so với tháng 2/2025 là 808.000 đồng.

Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Winners Vina phát biểu tại hội nghị.

Trong 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh có 13 DN (28.116 công nhân) ngừng việc tập thể và 2 DN (14.558 công nhân) có dấu hiệu ngừng việc đã được xử lý kịp thời. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngừng việc tập thể tại các DN xuất phát từ yêu cầu của công nhân về việc tăng lương lên mức tối thiểu vùng 2 (4.900.000 đồng/tháng); đề nghị tăng tiền thưởng gắn bó trong các DN thuộc Tập đoàn Hoa Lợi trên địa bàn TP Thanh Hóa; nâng tiền ăn ca, xăng xe, nuôi con nhỏ, chuyên cần.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng có các buổi làm việc với các DN, đề xuất DN giải quyết kiến nghị của công nhân. Kết quả, cơ bản các đề xuất, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của NLĐ được các DN đáp ứng và tăng lương cơ bản từ 6% đến 14,5 %. Các DN thuộc Tập đoàn Hoa Lợi ngoài phúc lợi thâm niên cho NLĐ, còn có tiền gắn bó với DN được chia thành 15 mức cụ thể.

Tại hội nghị, đại diện các DN, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở đã phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động và giải quyết những vướng mắc liên quan đến quan hệ lao động trong các DN FDI.

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, phối hợp cùng người sử dụng lao động giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN. Phối hợp với lãnh đạo DN tổ chức đi thăm hỗ trợ gia đình NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chủ động thăm hỏi cán bộ, đoàn viên công đoàn ốm đau, hiếu, hỉ, tai nạn lao động. Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với DN tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc; tăng cường tiến hành thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”...

Thanh Huê