Tăng cường khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thanh Hóa đang đưa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến gần hơn với người dân, nhất là các nhóm đối tượng ưu tiên. Cùng với mở rộng độ bao phủ, việc cập nhật kết quả khám vào sổ sức khỏe điện tử được xác định là giải pháp quan trọng, từng bước hình thành dữ liệu phục vụ theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân.

Thăm, khám sức khỏe cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh.

Đưa khám sức khỏe miễn phí đến gần người dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ chăm sóc sức khỏe thiên về điều trị sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe. Trong đó, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là một trong những giải pháp giúp người dân nhận biết sớm nguy cơ bệnh tật, chủ động bảo vệ sức khỏe. Tại Thanh Hóa, chủ trương này đang được ngành y tế và các địa phương cụ thể hóa bằng kế hoạch phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tại buổi làm việc với Sở Y tế, việc tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí phải được xây dựng kế hoạch đến từng xã, phường; xác định rõ số người, nhóm đối tượng, năng lực tiếp nhận, tổ khám lưu động và tiến độ thực hiện. Đối với những địa phương có tỷ lệ thực hiện thấp, cần tổ chức các đợt cao điểm, phấn đấu để người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026. Đây là yêu cầu nhằm đưa chính sách đến đúng đối tượng, đúng địa bàn, hạn chế tình trạng người dân còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế nhưng lại chưa được tiếp cận chương trình.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân, kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026 xác định các nhóm đối tượng gồm người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm theo quy định. Bệnh viện tổ chức khám cả vào ngày nghỉ, tạo thêm điều kiện để người dân tham gia, đồng thời chủ động bố trí nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ chương trình.

Tại khu vực miền núi, Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh cũng đang chuẩn bị các điều kiện triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Với đặc thù địa bàn, việc đưa dịch vụ y tế đến gần người dân có ý nghĩa thiết thực, nhất là với người cao tuổi, hộ nghèo và những người còn gặp khó khăn trong đi lại, tiếp cận dịch vụ y tế.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh, cho biết: Nhiều bệnh lý có thể diễn biến âm thầm trong thời gian dài mà chưa xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường, yếu tố nguy cơ để người dân được tư vấn theo dõi, điều chỉnh lối sống hoặc điều trị phù hợp.

Chủ động phát hiện nguy cơ, theo dõi sức khỏe thường xuyên

Cùng với mở rộng số người được khám, Thanh Hóa đặt yêu cầu kết quả khám phải được cập nhật đầy đủ vào sổ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe của mỗi người dân. Theo số liệu trên Cổng Dữ liệu sức khỏe, đến ngày 22/9, toàn tỉnh có hơn 1,8 triệu người có sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt khoảng 43%. Với kết quả này, Thanh Hóa thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về tỷ lệ tích hợp, đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố được thống kê. Đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh đã có 1.730.165 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc dưới các hình thức, đạt gần 50% dân số. Tuy nhiên, thời gian thực hiện kế hoạch năm 2026 không còn nhiều, trong khi số lượng người cần tiếp tục được khám vẫn lớn. Vì vậy, những tháng cuối năm, ngành y tế phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm các điều kiện tổ chức khám.

Theo Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế, việc này đòi hỏi phải rà soát cụ thể từng địa bàn, xác định nhóm đối tượng, số lượng người cần khám, nguồn kinh phí và phương án tổ chức phù hợp. Với những nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của UBND xã, phường, việc xây dựng kế hoạch đến từng địa bàn sẽ giúp chủ động hơn trong triển khai, tránh dồn khối lượng công việc vào thời điểm cuối năm. Thông tin về kết quả khám, xét nghiệm, tiền sử bệnh và các yếu tố nguy cơ khi được lưu trữ sẽ tạo thêm cơ sở để người dân theo dõi sức khỏe, đồng thời giúp nhân viên y tế có thêm thông tin khi người bệnh tiếp tục khám, điều trị. Như vậy, hiệu quả của chương trình không chỉ được tính bằng số người đã được khám, mà còn ở việc những thông tin thu được sau mỗi lần khám được sử dụng như thế nào. Người dân cần biết mình thuộc nhóm đối tượng nào, được khám ở đâu, nội dung khám gồm những gì; khi phát hiện bất thường thì được tư vấn, theo dõi hoặc chuyển đến cơ sở y tế phù hợp ra sao.

Theo định hướng tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, công tác chăm sóc sức khỏe cần chuyển mạnh sang phòng bệnh chủ động và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Trong cách tiếp cận này, một cuộc khám sức khỏe miễn phí không chỉ dừng ở việc phát hiện bệnh hoặc yếu tố nguy cơ tại thời điểm thăm khám, mà có thể trở thành điểm khởi đầu cho quá trình theo dõi, chăm sóc sức khỏe về sau. Từ nay đến cuối năm, Thanh Hóa tiếp tục rà soát những địa bàn, nhóm đối tượng chưa được khám; tháo gỡ khó khăn về kinh phí, nhân lực và phương thức tổ chức, đồng thời bảo đảm kết quả khám được cập nhật đầy đủ vào sổ sức khỏe điện tử.

Khi thông tin sức khỏe được tích lũy qua từng lần khám và người dân biết cách sử dụng những thông tin đó để chủ động theo dõi sức khỏe, giá trị của một cuộc khám sẽ không chỉ nằm ở kết quả nhận được trong ngày hôm đó. Từ phát hiện sớm nguy cơ đến theo dõi, chăm sóc và can thiệp khi cần thiết, từng bước hình thành một quá trình chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và sát với nhu cầu thực tiễn của mỗi người dân.

Bài và ảnh: Tô Hà