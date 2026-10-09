Tái đàn, tăng đàn vật nuôi những tháng cuối năm

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi tăng, mở ra cơ hội để các cơ sở phục hồi và mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong khi ảnh hưởng của thời tiết cực đoan vẫn còn hiện hữu. Trước yêu cầu vừa tận dụng cơ hội thị trường, vừa hạn chế rủi ro, người chăn nuôi đang tập trung tái đàn có kiểm soát, chú trọng an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Người dân xã Thạch Bình vệ sinh chuồng trại để tăng đàn lợn, phục vụ xuất bán cuối năm.

Tại xã Thạch Bình, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, ông Lê Thế Nhân đã để trống chuồng nhiều tháng qua. Tuy nhiên, sau khi dịch được kiểm soát, ông Nhân đã nhanh chóng mua con giống, chăm sóc để kịp xuất bán ra thị trường vào dịp cuối năm. Ông Nhân cho biết: “Với gia đình tôi, chăn nuôi lợn vẫn là nguồn thu chính nên không thể để trống chuồng quá lâu. Hiện nay, tôi đang nuôi hơn 50 con lợn với trọng lượng khác nhau. Tôi tái đàn không ồ ạt, các lứa lợn giống nhập về đều có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, tiêm vắc-xin đầy đủ, được tách riêng chuồng để theo dõi trên 21 ngày mới nhập vào hệ thống chuồng chung. Lo sợ dịch bệnh, tôi cũng thường xuyên phun thuốc sát trùng chuồng trại, rắc vôi bột khử khuẩn, giăng màn ngăn chặn ruồi muỗi. Ngoài ra, hạn chế ra ngoài để tránh mang mầm bệnh về và không cho người lạ vào khu vực nuôi”.

Hiện nay, giá lợn hơi thấp, chỉ dao động từ 55.000 đồng/kg cũng là nỗi lo lớn của người chăn nuôi, trong khi chi phí con giống tăng cao từ 2,3 đến 2,5 triệu đồng/con 6 - 10kg. Từ đó, khiến việc tái đàn, tăng đàn tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa kể chi phí mua thuốc khử trùng, tiêu độc, tiêm phòng dịch cũng tăng so với trước. Vì vậy, nhiều hộ chăn nuôi vẫn chưa dám tái đàn, tăng đàn, đợi dấu hiệu tăng giá trở lại.

Bên cạnh lợn và bò, các loài gia cầm như ngan, vịt, gà... cũng được tiêu thụ nhiều trong thời điểm cuối năm. Vì vậy, từ tháng 8 âm lịch, người chăn nuôi gia cầm sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tái đàn, tăng đàn; các trại gà giống, cơ sở ấp nở đều hoạt động hết công suất. Anh Lê Văn Nhất, xã Định Hòa, cho biết: “Đợt tái đàn này, tôi tăng đàn thêm khoảng 2.000 con. Thời điểm cuối năm nhiệt độ thay đổi liên tục, độ ẩm cao khiến vi khuẩn, virus phát triển mạnh; vì vậy, tôi nuôi cách ly ít nhất 2 tuần để theo dõi bệnh trước khi cho nhập đàn; chú trọng vệ sinh chuồng trại thường xuyên, phun khử trùng định kỳ, tiêm phòng đầy đủ. Bên cạnh đó, chuồng nuôi được quây bạt kín gió, nền chuồng rải trấu để giữ ấm và đảm bảo khô ráo. Trong khẩu phần ăn, bổ sung thêm thức ăn giàu tinh bột để tăng sức đề kháng cho đàn gà; chăn nuôi an toàn sinh học là yêu cầu bắt buộc nếu muốn gà khỏe, thịt ngon, bán được giá”.

Cùng với các hộ chăn nuôi, tại xã Nông Cống, ngay sau khi gấp rút hỗ trợ người chăn nuôi thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường sau mưa lớn, hiện nay, người dân đã bắt đầu khôi phục chuồng trại chăn nuôi để phục vụ cho công tác tái đàn; một số hộ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô để kịp thời cung ứng sản phẩm cho thị trường dịp tết. Ông Đỗ Văn Đức, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Nông Cống, cho biết: “Để hoàn thành mục tiêu phát triển chăn nuôi, cung cấp cho thị trường các sản phẩm chăn nuôi chất lượng, xã đã thực hiện công tác dự báo nhu cầu của thị trường để có kế hoạch hướng dẫn người dân tái đàn, định hướng con nuôi, số lượng đàn, tránh tái đàn ồ ạt. Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vắc-xin đúng quy định; không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bảo đảm chất lượng sản phẩm chăn nuôi khi xuất bán”.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có thể tăng thêm từ 10 đến 30% so với các tháng trong năm. Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm, hầu hết các hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn từ tháng 7 âm lịch tùy theo từng loại giống vật nuôi. Để hạn chế rủi ro trong sản xuất, các địa phương đã tăng cường khuyên cáo người dân theo sát diễn biến của thị trường để xác định quy mô tái đàn, tăng đàn phù hợp. Bên cạnh đó, nguồn giống phục vụ nhu cầu tái đàn chủ yếu được nhập về từ tỉnh ngoài; vì vậy, công tác giám sát kiểm dịch cần được ngành chức năng tăng cường, đảm bảo lượng gia súc, gia cầm nhập vào tỉnh có nguồn gốc rõ ràng và an toàn dịch bệnh. Thời điểm cuối năm thường xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của vật nuôi, vì vậy các hộ chăn nuôi cần cân đối các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, bổ sung vitamin, khoáng chất... để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi; chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc-xin theo đúng quy định. Do nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao nên đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm nếu nguồn hàng không đảm bảo chất lượng, vì vậy các địa phương cần thành lập đoàn kiểm tra tại các chợ, điểm giết mổ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Bài và ảnh: Lê Ngọc