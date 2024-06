"Sức nóng” của các khu du lịch biển xứ Thanh

Du lịch biển kết hợp nghỉ dưỡng hiện đang là sản phẩm du lịch hút khách của các tỉnh miền Trung. Trong đó, với lợi thế về hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch mới được đưa vào khai thác, các khu du lịch biển tại Thanh Hóa như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa... đã, đang là “điểm nóng” du lịch hè.

Bãi biển Sầm Sơn luôn là lựa chọn hàng đầu của đông đảo du khách khi đến xứ Thanh trong dịp hè.

Từ sau sự kiện đón lượng khách “khủng” trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đến nay, các khu du lịch biển xứ Thanh tiếp tục ghi nhận lượng lớn khách du lịch đến tắm mát, nghỉ dưỡng. Trước hết phải kể đến Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, với 1,065 triệu lượt khách trong tháng 5, góp phần nâng tổng lượt khách 5 tháng đầu năm của thành phố lên 3,7 triệu lượt, bằng 106,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành, ở thời điểm hiện tại, nếu du khách chưa có kế hoạch nghỉ dưỡng từ trước sẽ rất khó để đặt dịch vụ lưu trú tiêu chuẩn 3 - 5 sao tại TP Sầm Sơn cũng như một số khu nghỉ dưỡng biển khác tại Thanh Hóa, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Chủ tịch Câu lạc bộ khách sạn 3 - 5 sao TP Sầm Sơn Nguyễn Văn Thái cho biết: “Từ trước khi Sầm Sơn khai trương du lịch biển, các đơn vị lữ hành đã nắm bắt được tình hình lượng khách, do đó phần lớn doanh nghiệp lữ hành (cả trong và ngoài tỉnh) có nguồn khách lớn đến Sầm Sơn hằng năm đều đã hoàn tất việc “ôm” phòng ngay từ đầu tháng 4. Chính vì vậy, thời gian cao điểm như hiện nay rất khó để khách du lịch tự do lựa chọn được dịch vụ lưu trú tiêu chuẩn, đặc biệt là vào dịp cuối tuần”.

Trước “sức nóng” của điểm đến, TP Sầm Sơn đã, đang siết chặt công tác quản lý, đặc biệt chú trọng việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; an toàn cho du khách khi tắm biển... Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Sầm Sơn Lê Doãn Lương cho biết: “TP Sầm Sơn hiện đang triển khai, thực hiện có hiệu quả tất cả các phương án quản lý, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống. Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho du khách trong thời gian cao điểm, các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn tắm biển, phòng chống cháy nổ... được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Đồng thời, duy trì hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách thông qua các số điện thoại đường dây nóng”.

Cùng với Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, ghi nhận tại các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh như: Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn)... từ đầu tháng 5 đến nay, bình quân công suất phòng lưu trú đạt 70 - 90% vào dịp cuối tuần. Tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa), với 135 cơ sở lưu trú, cung cấp 7.430 phòng, thế nhưng có thời điểm phần lớn khách sạn 3 sao rơi vào tình trạng “cháy dịch vụ”. Được biết, một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng như: Ánh Phương, Paracel Resort Hải Tiến, Hải Tiến Resort, EureKa Linh Trường, Thiên đường xứ Thanh... đã cung cấp phần lớn phòng lưu trú cho các doanh nghiệp lữ hành vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, theo đại diện một số cơ sở lưu trú, nhờ sự chủ động, linh hoạt của các doanh nghiệp lữ hành mà giá cả dịch vụ tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến luôn được bình ổn, ngay cả trong thời gian cao điểm như hiện nay.

Quản lý Hải Tiến Resort Cao Thị Hương nhận định: “Từ kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đến nay, lượng khách đến lưu trú tại Khu du lịch biển Hải Tiến tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, từ cuối tháng 5 đến nay, học sinh được nghỉ hè nên lượng khách tăng đột biến. Tuy nhiên, với chính sách giá ưu đãi dành riêng cho đối tác lữ hành, vì vậy thời gian cao điểm như hiện nay giá cả dịch vụ cho khách hàng thông qua kênh lữ hành vẫn được đảm bảo bình ổn. Hiện nay quỹ phòng dành cho khách lẻ ở một số thời điểm trong các tháng 6, 7 vẫn còn trống, song để chắc chắn đặt được dịch vụ chất lượng, du khách nên liên hệ trước và có kế hoạch sớm cho chuyến nghỉ dưỡng của mình”.

Theo nhận định của các chuyên gia du lịch, với hạ tầng cao tốc phát triển, cộng thêm các khu du lịch biển tại Thanh Hóa năm nay có thêm sản phẩm, dịch vụ mới, mang tính vượt trội, nhiều trải nghiệm hoàn toàn mới như: Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Sam Son, Chuỗi hoạt động Ibiza Hải Tiến... thì du lịch biển lại càng trở nên chiếm ưu thế. Với đà phát triển như hiện nay, các khu du lịch biển Thanh Hóa đã, đang trở thành thị trường “chia khách” với các trọng điểm du lịch của cả nước trong thời gian cao điểm du lịch hè. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách trong năm 2024.

Bài và ảnh: Lê Anh