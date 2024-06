Du lịch biển Thanh Hóa - đượm sắc hương trong bốn mùa hương sắc

Mùa hè điểm tô cho bức tranh kinh tế - xã hội xứ Thanh những gam màu sáng, sinh động với sự bùng nổ của du lịch biển. Thành phố biển xinh đẹp Sầm Sơn “rực rỡ sắc màu”, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến “hát khúc tình ca” hay một vùng “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa”... Giải mã sức hút ấy chỉ với lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên, chiều sâu lịch sử, đặc sắc văn hóa, ẩm thực... là chưa đủ. Đó là tổng hòa nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành của tỉnh qua các thời kỳ và của chính các địa phương đang khai thác du lịch.

Du khách hào hứng lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại Flamingo Hải Tiến (Hoằng Hóa). Ảnh: Hoàng Linh

Đã đôi, ba lần đến với Sầm Sơn nhưng mỗi lần gặp gỡ là gia đình chị Mai Thị Nhung (Hải Dương) lại thêm bất ngờ trước sự thay đổi mạnh mẽ của thành phố du lịch này. Cùng chồng và các con dạo mát quanh Quảng trường biển, chị Nhung thẳng thắn cho biết: “Lần đầu tiên mình đi du lịch ở Sầm Sơn khi đang trong giai đoạn hẹn hò, yêu đương với chồng mình bây giờ. Hai đứa háo hức, mong chờ lắm. Tuy nhiên, thành thực mà nói, chúng mình đã có vài trải nghiệm không được tốt khi tới đây”. Sau ấn tượng ban đầu ấy, vợ chồng chị Nhung đã bụng bảo dạ sẽ “chẳng có lần sau” nữa. Nhưng rồi, những chuyến đi sau đó cùng với công ty, nhóm bạn thân đã đưa chị Nhung quay trở lại Sầm Sơn và có cái nhìn, cảm nhận hoàn toàn khác: “Đổi thay nhanh chóng của Sầm Sơn trong những lần trở lại đã thuyết phục tôi thay đổi hoàn toàn định kiến trước đây. Chỉ vài năm “không gặp” mà vùng đất này “ra dáng” đô thị du lịch biển lắm. Các khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhà hàng, khách sạn cao cấp mọc lên san sát; sản phẩm du lịch đa dạng, mới mẻ. Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao theo hướng văn minh, thân thiện. Du khách đến đây không còn nơm nớp lo bị “chặt chém” hay chèo kéo mua hàng, chụp ảnh dạo, nhà hàng “treo đầu dê, bán thịt chó...” - chị Nhung vừa cười, vừa nói.

Nghe mẹ nói chuyện, hai đứa con của chị Nhung góp vui bằng những tò mò, háo hức về tổ hợp công viên vui chơi giải trí ngoài trời - Công viên Sun World Sầm Sơn với quy mô đầu tư và diện tích hàng đầu miền Bắc. “Tiếc quá đợt này đến Sầm Sơn không đúng dịp khai trương công viên nước. Hai đứa nhóc nhà mình chẳng thích biển xanh, cát trắng, nắng vàng bằng mấy khu vui chơi như vậy đâu. Dự là năm sau nhà mình lại khăn gói về với Sầm Sơn, cho tụi nhỏ trải nghiệm thỏa thích” - chị Nhung quay sang nói với các con của mình.

Những năm gần đây, du lịch biển xứ Thanh đang có sự “chuyển mình” mạnh mẽ trên tất cả các phương diện; số lượng du khách và doanh thu từ hoạt động du lịch liên tục tăng, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của ngành du lịch tỉnh nhà. 5 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách du lịch đến Thanh Hóa đạt gần 6,77 triệu lượt khách, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 11.889 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Tính riêng tháng 5, có khoảng 1,815 triệu lượt khách du lịch đến Thanh Hóa; tổng doanh thu du lịch tháng 5 ước đạt 4.520 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Thanh Hóa là địa phương đứng đầu cả nước về lượng du khách và doanh thu du lịch trong dịp lễ 30/4, 1/5 vừa qua. Trong đó, với những kết quả ấn tượng, Sầm Sơn xứng đáng là “thỏi nam châm” hút khách. 5 tháng vừa qua, TP Sầm Sơn đón gần 3,7 triệu lượt khách, bằng 106,9% so với cùng kỳ, bằng 43,5% so với kế hoạch; phục vụ 6,8 triệu ngày khách, bằng 114,6% so với cùng kỳ, đạt 41,1% so với kế hoạch; doanh thu du lịch ước đạt hơn 5.728 tỷ đồng, bằng 116,2% so với cùng kỳ, đạt 36,4% so với kế hoạch.

Cùng với bứt phá ấn tượng về hạ tầng - dịch vụ; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư, liên kết; chuẩn bị tốt các điều kiện, xây dựng phương án, kế hoạch diễn ra mùa du lịch biển thì việc không ngừng đổi mới, cho ra mắt những sản phẩm du lịch đã thực sự mang lại luồng sinh khí, sức sống mới, nối dài “cẩm nang du lịch” Sầm Sơn suốt bốn mùa. Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn được tổ chức công phu, hoành tráng luôn là sự kiện được mong chờ, đón đợi, “phát súng lệnh” mở màn mùa du lịch biển đầy ấn tượng. Nhiều sản phẩm du lịch được ra mắt trong mùa du lịch biển như: Khu quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn; tổ hợp công viên vui chơi giải trí ngoài trời - Công viên Sun World Sầm Sơn; tuyến phố đi bộ kết hợp với kinh doanh mua sắm hàng lưu niệm, giải khát, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP... Hằng năm, trên địa bàn TP Sầm Sơn diễn ra khoảng 30 lễ hội, trong đó có 5 lễ hội cấp thành phố là những sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đậm dấu ấn văn hóa - tín ngưỡng vùng biển. Nhiều các hoạt động nghệ thuật, hoạt náo và diễu hành đường phố, các giải thể thao (Giải quần vợt bãi biển quốc gia, Giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh...) đã làm nên một mùa hè sôi động trên vùng đất biển xinh đẹp.

Sầm Sơn vẫn luôn là "thỏi nam châm" hút khách du lịch. Ảnh: Hoàng Đông

Từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành thành phố của lễ hội, mùa du lịch biển năm nay, du khách sẽ được tham gia 17 sự kiện lớn. “TP Sầm Sơn vừa là đơn vị đăng cai, vừa là đơn vị tổ chức các sự kiện nối tiếp nhau, trải dài suốt các tháng trong năm. Thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động thể thao, du lịch để giới thiệu đến Nhân dân, du khách trong và ngoài nước về những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo đô thị và chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn với những sản phẩm du lịch đặc sắc; khẳng định TP Sầm Sơn đang từng bước xây dựng và phát triển trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế” - bà Trần Thị Tình, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Sầm Sơn cho biết.

Không có được bề dày truyền thống hay quy mô đầu tư, tốc độ phát triển như Sầm Sơn nhưng Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, gọi mời du khách mỗi dịp hè về. Hơn 12 năm đi vào hoạt động, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ, dần khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch xứ Thanh. Hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại và đồng bộ; chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao; xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách, hướng tới mục tiêu “3 có” (có hạ tầng du lịch đồng bộ, có môi trường du lịch văn minh, có con người du lịch thân thiện và mến khách). Flamingo Hải Tiến đi vào hoạt động cũng đã tô điểm thêm sức hút, nâng tầm du lịch biển Hoằng Hóa. 5 tháng đầu năm 2024, toàn huyện Hoằng Hóa đón được khoảng hơn 400.120 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đạt 138% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu ước đạt trên 500 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, du lịch biển xứ Thanh đã tạo dựng được thương hiệu nổi bật tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ, trở thành sản phẩm du lịch có quy mô, sức cạnh tranh, khả năng thu hút khách, trở thành hạt nhân lan tỏa cho du lịch cả tỉnh. Để có được kết quả nêu trên, bên cạnh những lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn..., điều quan trọng nhất đó là quá trình nỗ lực, cố gắng tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Du lịch biển vẫn luôn là hương sắc đậm đà, rực rỡ nhất của du lịch xứ Thanh.

Hoàng Linh