Sống “tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào công giáo huyện Nga Sơn

Thực hiện lời huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Người công giáo tốt cũng là công dân tốt”, đồng bào công giáo huyện Nga Sơn luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, đoàn kết một lòng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Mô hình gia trại tổng hợp, thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm của hộ gia đình ông Hoàng Văn Thoại, giáo dân Giáo xứ Mông Ân.

Giáo xứ Liên Nghĩa trên địa bàn xã Nga Thái (Nga Sơn) có gần 4.000 nhân danh ở 7 giáo họ; bà con giáo dân ở xen kẽ với lương dân. Ông Trần Văn Tiêu, Chánh trương Giáo xứ Liên Nghĩa chia sẻ: Các chức sắc, chức việc cùng với ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở khu dân cư (KDC) thường xuyên tuyên truyền tới giáo dân, các nhóm, các hộ trong giáo xứ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản ở KDC; cung cấp nhiều thông tin giá trị, trợ giúp đắc lực cho lực lượng công an giải quyết những vụ việc phức tạp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động 100% hộ giáo dân đăng ký, ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông và đăng ký thực hiện 8 nội dung mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Nhờ các hoạt động tích cực trên, những năm qua kinh tế ở Giáo xứ Liên Nghĩa có mức tăng trưởng cao, văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh bảo đảm, thu nhập bình quân đầu người (năm 2024) đạt 66,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,88%; trên 90% gia đình công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% thôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa; xã Nga Thái đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, xã an toàn về an ninh trật tự; 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 9/9 KDC đạt KDC tiên tiến...

Huyện Nga Sơn có trên 30.000 giáo dân, chiếm 17% dân số, sống đan xen ở 55 KDC của 12 xã, sinh hoạt ở 12 xứ, 66 họ đạo. Trong những năm qua, Ban Đoàn kết công giáo (ĐKCG) huyện Nga Sơn luôn xác định việc triển khai tổ chức thực hiện 10 nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, sống tốt đời đẹp đạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của mình. Hàng năm, thường trực Ban ĐKCG huyện luôn chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện một cách đồng bộ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ, các chức sắc, chức việc và Hội đồng mục vụ các giáo xứ trên địa bàn huyện nhằm tạo sự thống nhất cao trong hành động, để tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đồng bào công giáo như: Hiến đất mở rộng đường giao thông, trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường, xứ đạo bình yên, gia đình công giáo gương mẫu...

Những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo đã góp vào thành tích chung của huyện Nga Sơn: 100% thôn, 100% xã đạt NTM; trong đó có 3 xã đạt NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, 19 thôn đạt NTM kiểu mẫu, huyện Nga Sơn đạt huyện NTM.

Cùng với Ban ĐKCG huyện, các tổ ĐKCG các xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng mô hình sản xuất mới để nâng cao thu nhập và đời sống. Từ trong lao động, tại các giáo xứ đã xuất hiện nhiều tấm gương giáo dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Điển hình như hộ gia đình anh Nguyễn Văn Đại, giáo dân giáo xứ Tam Tổng (xã Nga Liên) tiên phong chuyển đổi 2,5 sào đất trồng cói kém hiệu quả và hơn 3,5 sào đất vườn tạp sang trồng đào. Với khoảng 600 cây đào gốc Sơn La, hiện mỗi năm gia đình anh có lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng. Hay hộ gia đình ông Hoàng Văn Thoại, giáo dân Giáo xứ Mông Ân (xã Nga Điền) có mô hình gia trại tổng hợp, thu nhập từ 100- 150 triệu đồng/năm...

Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xã hội hóa giáo dục, các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân huyện Nga Sơn tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà Đại đoàn kết; đóng góp quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”; thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, những gia đình khó khăn nhân dịp mùa chay, ngày lễ phục sinh, Tết Nguyên đán hàng năm với gần 2.000 suất quà, trị giá hơn 800 triệu đồng... Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, đồng bào công giáo cùng với Nhân dân trong huyện đã ủng hộ được hơn 15,37 tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ trên, đã hỗ trợ 122 hộ xây dựng và sửa chữa nhà ở với kinh phí 9,12 tỷ đồng; ủng hộ huyện Mường Lát 1,2 tỷ đồng, huyện Bá Thước 960 triệu đồng, chuyển về MTTQ tỉnh 3,5 tỷ đồng.

Phó ban trực Ban ĐKCG huyện Nga Sơn Nguyễn Hữu Thiện chia sẻ: "Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương trong đồng bào công giáo ở huyện Nga Sơn đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào công giáo không ngừng được cải thiện. Giáo hạt, các xứ đạo, họ đạo ngày càng khang trang. Cùng với đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương ngày càng được củng cố bền chặt, động viên bà con giáo dân thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Nga Sơn ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Bài và ảnh: Phan Nga