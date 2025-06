Đảng bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 25/6, Đảng bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự chỉ đạo đại hội có Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm và kết quả điều tra, xử lý của Cơ quan CSĐT các cấp; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sơ hở, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc để tham mưu Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 4.850 đơn thư các loại.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào Báo cáo chính trị và các văn kiện quan trọng; nêu ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất những giải pháp chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những cố gắng nỗ lực và những thành tích, kết quả đạt được của tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tiếp tục đặt ra những thách thức rất lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng bày tỏ sự tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, lực lượng chức năng, đặc biệt là sự đoàn kết, trách nhiệm và tinh thần không ngại khó, không ngại khổ của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên, Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030./.

Thái Thanh (CTV)