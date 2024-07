Sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống

Ngày 18/1/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai 2024 (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2024 sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó. Đến thời điểm này, cùng với các bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương trong cả nước, tỉnh Thanh Hóa và ngành chức năng của tỉnh đang tích cực triển khai các nhiệm vụ theo quy định sớm đưa luật vào cuộc sống.

Thi công dự án đường nối Quốc lộ 10 với đường Phạm Bành, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Ngay sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, ngày 5/4/2024 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Sở TN&MT cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Đất đai 2024 cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng của sở phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung cốt lõi, những điểm mới của Luật Đất đai 2024 đến đông đảo Nhân dân cũng như trách nhiệm của các cấp, ngành và địa phương trong việc thi hành luật.

Trưởng Phòng Chính sách đất đai, Sở TN&MT Nguyễn Văn Bình cho biết: Cùng với công tác tuyên truyền, Sở TN&MT đang xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền cấp tỉnh trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 7/2024, như: quy định hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 để xét cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh; quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh...

Thông tin từ phòng chuyên môn của Sở TN&MT cho biết, với 16 chương, 260 điều, tăng 2 chương so với Luật Đất đai 2013; trong đó, sửa đổi, bổ sung 180 điều và bổ sung mới 78 điều; bãi bỏ 30 điều, Luật Đất đai 2024 đã có nhiều điểm mới hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai thác, sử dụng đất hiệu quả hơn cũng như tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với nguồn tài nguyên vô giá này.

Liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể căn cứ, điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; bổ sung, quy định cụ thể hơn một số trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; bổ sung một số trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất cho đầy đủ như thu hồi đất do bị thu hồi rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư... Luật cũng sửa đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường về đất, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở phù hợp với nhu cầu của người có đất bị thu hồi và quỹ đất của từng địa phương.

Đặc biệt, Luật Đất đai 2024 đã bỏ khung giá đất thay thế bằng bảng giá đất hằng năm (thực hiện từ ngày 1/1/2026). Luật Đất đai 2024 cũng mở rộng, kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các trường hợp đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014. Theo quy định, các trường hợp bảo đảm điều kiện trên tính từ ngày 1/7/2014 trở về trước, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp được giao đất trái thẩm quyền và được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì được xem xét cấp giấy chứng nhận. Các trường hợp đất cấp sai thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 trở về trước cũng có thể được cấp giấy chứng nhận nếu đáp ứng các điều kiện: Được UBND xã xác nhận không có tranh chấp, đất phù hợp quy hoạch, có các giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất trước đó...

Để Luật Đất đai 2024 nhanh chóng đi vào cuộc sống, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT cho rằng, cùng với sự nỗ lực của Sở TN&MT, các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về những quy định của luật. Khi triển khai thực hiện luật phải thực sự sâu sát và chỉ đạo quyết liệt. Bên cạnh đó, các cấp, ngành cần tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực như: thi tìm hiểu về Luật Đất đai năm 2024, phổ biến triển khai thi hành luật trong các doanh nghiệp...

Cũng theo đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, việc triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung của Luật Đất đai năm 2024 vừa giúp các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể hiểu đúng, hiểu đủ và thống nhất trong quá trình thực thi luật, vừa góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Từ đó, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Phong Sắc