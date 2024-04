Sôi nổi hội thi Rung chuông vàng với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm

Các đại biểu tham dự hội thi

Sáng 21/4, tại trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn tổ chức hội thi Rung chuông vàng học sinh, sinh viên Thanh Hóa với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm năm 2024.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh phát biểu tại hội thi.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có thí sinh tham gia hội thi.

Hội thi thu hút 100 thí sinh đến từ 10 đơn vị thuộc các trường cao đẳng, đại học, THPT trên địa bàn tỉnh.

Tham gia hội thi, các thí sinh đã trả lời 30 câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra, với nội dung xoay quanh các vấn đề về Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Các thí sinh trên sàn thi đấu.

Các thí sinh ngồi trên sàn thi đấu theo các vị trí được đánh số báo danh có thứ tự từ 1 đến 100. Thí sinh viết câu trả lời lên bảng mà Ban tổ chức đã chuẩn bị, mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ và trả lời trong vòng 15 giây. Trả lời sai sẽ bị loại trực tiếp.

Cuộc thi diễn ra sôi nổi, và không kém phần kịch tính, các thí sinh đều đưa ra những câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất. Sau khi trả lời câu hỏi thứ 17, trên sàn thi đấu chỉ còn 2 thí sinh, Ban tổ chức đã sử dụng quyền cứu trợ để đưa các thí sinh đã bị loại trở lại sân thi đấu bằng cách tổ chức trò chơi.

Đội cứu trợ tham gia trò chơi để cứu trợ thí sinh

Sau khi kết thúc 30 câu hỏi, do trên sàn thi đấu còn đông thí sinh nên Ban tổ chức đã sử dụng bộ câu hỏi phụ để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất. Trải qua các câu hỏi phụ, thí sinh Nguyễn Thị Duyên, số báo danh 50, đến từ trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xuất sắc giành giải Nhất.

Toàn cảnh hội thi.

Tại hội thi, Ban tổ chức đã trao giải 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 7 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Duyên, Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đại diện lãnh đạo Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm và thuỷ sản Thanh Hoá trao giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Thuỷ, trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đại diện lãnh đạo trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao giải Ba cho các thí sinh.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và các đại biểu trao giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Thông qua hội thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về quy định của pháp luật liên quan đến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng tham gia thực hiện tốt các quy định về sản xuất, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh. Từ đó, góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi Kết luận số 624-KL/TU, ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Nguyễn Đạt