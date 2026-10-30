So sánh Samsung A17 5G với A07 5G: Bộ vi xử lý Exynos 1330 hay Dimensity 6300 đáng tiền hơn?

Samsung Galaxy A17 5G và Samsung Galaxy A07 5G đều là những mẫu smartphone phổ thông đáng chú ý với 5G và hiệu năng tốt. Trong khi A17 5G sử dụng bộ vi xử lý Exynos 1330 thì A07 5G trang bị Dimensity 6300 với mức giá dễ tiếp cận hơn. Vậy chipset nào mạnh và đâu là lựa chọn đáng tiền? Cùng tìm hiểu nhé!

Exynos 1330 hay Dimensity 6300 mạnh hơn?

Exynos 1330 trên Samsung Galaxy A17 5G và Dimensity 6300 trên A07 5G đều được thiết kế để cân bằng hiệu năng với mức tiêu thụ điện thấp. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở kiến trúc CPU, GPU và khả năng tối ưu phần mềm.

So sánh sức mạnh CPU, GPU và điểm hiệu năng

Xét về thông số, A17 5G sử dụng Exynos 1330 (5nm), gồm 2 nhân Cortex-A78 tốc độ 2.4GHz và 6 nhân Cortex-A55 tốc độ 2.0GHz. Trong khi đó, Dimensity 6300 (6nm) với 2 nhân Cortex-A76 tốc độ 2.4GHz và 6 nhân Cortex-A55 tốc độ 2.0GHz.

Về lý thuyết, Exynos 1330 có lợi thế kiến trúc CPU mới hơn, còn hiệu năng thực tế cần được đánh giá qua các bài kiểm tra. Theo kết quả thử nghiệm, hai thiết bị đạt điểm số như sau:

Nguồn: Sforum

Có thể thấy, Exynos 1330 dẫn trước khoảng 32% ở điểm đơn nhân Geekbench 6, trong khi Dimensity 6300 ghi nhận điểm AnTuTu cao hơn. Lưu ý rằng, những con số này chỉ mang tính chất tham khảo.

Chip nào chơi game mượt mà hơn?

Về chơi game, Samsung Galaxy A17 5G đạt khoảng 37-62 FPS trong Liên Quân Mobile, nhưng khung hình chưa thực sự ổn định. Với PUBG Mobile ở thiết lập trung bình, máy duy trì khoảng 30 FPS.

Ngược lại, Samsung A07 5G đạt trung bình 54,9 FPS khi chơi Liên Quân Mobile và 47,4 FPS trong PUBG Mobile ở cấu hình đồ họa siêu mượt. Tuy nhiên, PUBG vẫn xuất hiện hiện tượng giảm khung hình trong những cảnh giao tranh phức tạp.

Nhìn chung, cả hai đều có thể đáp ứng được nhu cầu giải trí phổ thông nhưng chưa phải lựa chọn tối ưu cho game đồ họa nặng. Nếu thiết lập phù hợp thì cả A17 và A07 đều có thể phục vụ nhu cầu chơi game.

Exynos 1330 hay Dimensity 6300 tiết kiệm pin tốt hơn?

Exynos 1330 có lợi thế về tiến trình 5nm, nhưng điều này không đồng nghĩa Galaxy A17 5G sẽ có thời lượng sử dụng dài hơn. Bởi hiệu quả pin còn phụ thuộc vào dung lượng, màn hình và mức độ tối ưu của từng thiết bị.

Cụ thể, Samsung Galaxy A17 5G trang bị viên pin 5.000mAh và máy đạt 6 giờ 45 phút sử dụng hỗn hợp. Máy tiêu thụ khoảng 83% pin với các tác vụ như TikTok, lướt web và chơi Liên Quân Mobile.

Nguồn: Sforum

Trong khi đó, Samsung Galaxy A07 5G sở hữu pin 6.000mAh. Thiết bị tiêu thụ khoảng 35% pin sau 3 giờ sử dụng hỗn hợp. Đây là lợi thế đáng chú ý với người thường xuyên di chuyển và không muốn sạc nhiều lần trong ngày.

Nên mua A17 5G chạy Exynos 1330 hay A07 5G dùng Dimensity 6300?

Việc lựa chọn giữa A17 5G và A07 5G phụ thuộc vào ngân sách cũng như thói quen sử dụng hằng ngày. Cả hai đều sở hữu những ưu điểm đáng cân nhắc, phù hợp với từng nhóm nhu cầu khác nhau:

• Chọn A17 5G: Phù hợp với người thường xuyên đa nhiệm, xem phim, chụp ảnh và muốn trải nghiệm màn hình Super AMOLED sắc nét. Chip Exynos 1330 cũng đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí.

• Chọn A07 5G: Phù hợp với người ưu tiên thời lượng pin dài, mức giá dễ tiếp cận và khả năng kết nối 5G. Chip Dimensity 6300 vẫn mang đến hiệu năng ổn định cho các tác vụ thường ngày và những tựa game phổ biến.

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Nguồn: Sforum

Qua bài so sánh Samsung Galaxy A17 5G với Samsung Galaxy A07 5G, có thể thấy hai mẫu điện thoại đều sở hữu những lợi thế riêng. Dù lựa chọn chip nào, bạn cũng có thể kết nối 5G cùng nhiều tiện ích thông minh. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được chiếc điện thoại Samsung phù hợp với nhu cầu và ngân sách!

Nguồn: CellphoneS