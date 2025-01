Số ca sinh tại Hàn Quốc lần đầu tăng trong 9 năm

Số trẻ được sinh ra tại Hàn Quốc năm 2024 đã lần đầu tiên ghi nhận mức tăng trong vòng 9 năm. Đây là một sự thay đổi hiếm hoi đối với quốc gia đang phải vật lộn với tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Hàn Quốc vừa công bố nước này bước vào thời kỳ siêu già hóa dân số. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Số liệu của Bộ Nội vụ công bố ngày 3/1 cho thấy tổng cộng có 242.334 trẻ sơ sinh được sinh ra tại Hàn Quốc vào năm 2024, tăng 3,1% so với một năm trước đó.

Về mặt giới tính, số ca sinh đã đăng ký của nam giới là 123.923, nhiều hơn 5.512 ca so với nữ giới. Số ca sinh tăng giúp giảm nhẹ mức giảm dân số do các yếu tố tự nhiên, được tính bằng số sinh trừ số tử, so với năm 2023, là 118.423 so với 118.881.

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng tỷ lệ sinh tăng này là dấu hiệu cho một sự đảo ngược trong tương lai, đồng thời kêu gọi xúc tiến cải thiện môi trường nuôi dạy trẻ em và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ đa dạng để thúc đẩy xu hướng đảo ngược số ca sinh.

Trong năm 2024, tổng số dân đã đăng ký của Hàn Quốc là 51.217.221, ghi nhận mức giảm liên tục trong 5 năm kể từ năm 2020. Tính theo nhóm tuổi, tỷ lệ dân số đã đăng ký nhiều nhất là độ tuổi 50 với hơn 8,7 triệu người (chiếm 17,00%). Trong tổng số dân thường trú đã đăng ký, dân số từ 65 tuổi trở lên là 20,03% gần gấp đôi dân số từ 0-14 tuổi (10,67%)./.

