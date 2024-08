Sáng lại cuộc đời

Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp họ trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội mà còn để những người cùng cảnh ngộ soi rọi, phấn đấu vươn lên. Nhờ sự “dẫn đường, hướng lối” của cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) thị xã Nghi Sơn, nhiều người lầm lỗi đã quay về phục thiện, làm lại cuộc đời.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn và Công an xã Hải Nhân gặp gỡ, động viên người lầm lỗi đã được giúp đỡ tiến bộ.

Trò chuyện cùng anh Lê Công An, xã Hải Nhân, được nghe câu chuyện về những ngày anh tái hòa nhập cộng đồng khiến tôi cảm động và hiểu hơn về vai trò của những CCB. Anh An chia sẻ: “Năm 2021, sau thời gian chấp hành án phạt tù, tôi được trở về với gia đình. Ngày về trong tôi mang theo không ít mặc cảm và tự ti. Giữa lúc khó khăn vì việc làm không có, cán bộ, hội viên CCB và Công an xã Hải Nhân đã đến thăm hỏi, động viên, giúp tôi vượt qua tất cả. Nhờ đó, tôi đã mở được cửa hàng bán bánh pizza và đồ ăn nhanh với thu nhập hơn 10 triệu/tháng. Cuộc sống hiện nay của gia đình tôi đã ổn định”. Anh Lê Công An chỉ là một trong nhiều trường hợp lầm lỗi được các cấp hội CCB thị xã Nghi Sơn giúp đỡ tiến bộ.

Giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương lớn, rất quan trọng và nhân văn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, những năm qua, công tác này chưa được quan tâm đúng mức và còn gặp không ít khó khăn nên số người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng chưa được nhiều. Ông Lê Văn Vân, Chủ tịch Hội CCB thị xã Nghi Sơn cho biết: “Sau khi chấp hành xong án phạt tù, có rất nhiều vấn đề phát sinh đối với người lầm lỗi trở về địa phương. Về mặt tâm lý, họ thường mặc cảm về quá khứ của mình và có tâm lý tự ti, xa lánh mọi người. Về mặt xã hội, đây là nhóm đối tượng thường chịu sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng. Về mặt kinh tế, họ thường khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp cũng như trình độ nghề nghiệp suy giảm so với trước khi phạm tội. Những người này, nếu không được quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời về vốn, tay nghề, kinh nghiệm sản xuất để có thể tự nuôi sống bản thân thì cuộc sống của họ sẽ trở nên chật vật và rất dễ phạm tội trở lại. Vì vậy, những người chấp hành xong án phạt tù rất cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội”.

Những năm qua, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn xuất hiện nhiều loại tội phạm, trong đó có nhiều đối tượng vi phạm pháp luật phải truy tố, xét xử, đưa đi cải tạo tại các trại giam tập trung. Theo thống kê, từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng đến nay, UBND cấp xã trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã tiếp nhận 389 trường hợp là người chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá tha tù về địa phương. Hiện nay trên địa bàn thị xã còn 196 trường hợp trong diện tái hòa nhập cộng đồng (trong đó người được đặc xá 24 trường hợp, chấp hành xong án phạt tù 172 trường hợp).

Để giúp đỡ những người lầm lỗi trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, Ban Chỉ đạo 138 thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo xây dựng thí điểm 2 mô hình. Theo đó, tháng 6/2021, Hội CCB thị xã đã phối hợp Công an thị xã xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Hải Nhân. Đến tháng 6/2022, tiếp tục xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Hội CCB chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Nghi Sơn. Sau hội nghị sơ kết đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và những kinh nghiệm trong thực hiện, Hội CCB thị xã Nghi Sơn tiếp tục phối hợp cùng với Công an thị xã xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng ra 31/31 hội CCB xã, phường.

Thực hiện mô hình, hằng năm Hội CCB thị xã đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo hội CCB các xã, phường tổ chức ký kết chương trình phối hợp với công an các xã, phường với những nội dung cụ thể, có mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cho từng nội dung phối hợp. Định kỳ hằng năm tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong quá trình thực hiện mô hình, nhiều tổ CCB đã không quản ngày đêm, chủ động tiếp cận với những người lầm lỗi để tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó động viên, khích lệ và khơi dậy những điều tốt đẹp, giúp họ từng bước xóa bỏ mặc cảm vươn lên tái hòa nhập cộng đồng. Sự quan tâm, giúp đỡ của những CCB đã tiếp thêm niềm tin, ý chí để những người lầm lỗi vươn lên làm lại cuộc đời. Từ khi triển khai thực hiện mô hình đến nay, các cấp hội đã phối hợp với lực lượng công an cảm hóa được 150 đối tượng lầm lỗi trở về cộng đồng. Trong đó, có 63 đối tượng được hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu việc làm tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Qua thống kê, rà soát, trên địa bàn thị xã có 119 người tái hòa nhập cộng đồng có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến ngày 30/5/2024, đã có 21 người được vay vốn với số tiền 1 tỷ 850 triệu đồng.

“Cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng là công việc không hề đơn giản, cần một quá trình lâu dài, kiên trì và bền bỉ. Cùng với công an, CCB là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình. Vì vậy, các cấp hội CCB thị xã Nghi Sơn coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là việc làm thường xuyên gắn với sơ kết, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, để ngày càng có thêm nhiều người lầm lỗi được giúp đỡ hoàn lương và để phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả ngay từ cơ sở”, ông Lê Văn Vân, Chủ tịch Hội CCB thị xã Nghi Sơn cho biết.

Bài và ảnh: Tố Phương