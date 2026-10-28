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Ra mắt mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại xã Tân Thành

Hoài Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ xã Tân Thành đã tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại thôn Thành Lãm.

Ra mắt mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại xã Tân Thành

Sáng 28/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ xã Tân Thành đã tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại thôn Thành Lãm.

Ra mắt mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại xã Tân Thành

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công bố quyết định thành lập mô hình và ra mắt Ban Điều hành. Mô hình có 200 thành viên tham gia, là một trong 6 mô hình được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn triển khai trong năm 2026.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ 5 bộ đèn năng lượng mặt trời; các thành viên mô hình ký cam kết thực hiện các nội dung, tiêu chí đề ra.

Ra mắt mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại xã Tân Thành

Các thành viên mô hình ký cam kết thực hiện các nội dung, tiêu chí đề ra.

Cũng tại hội nghị, các thành viên được tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường và tìm hiểu thực trạng, giải pháp bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

Hoài Linh

Từ khóa:

#MTTQ #Mô hình #Việt nam #sáng #sạch đẹp #an toàn #ra mắt #Xây dựng nông thôn mới #Bảo vệ môi trường #Năng lượng mặt trời

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