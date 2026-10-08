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Ra mắt 3 CLB phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày (7 và 8/10), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra mắt 3 mô hình câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và truyền thông ứng xử văn minh du lịch” tại các xã Phú Lệ, Linh Sơn và Biện Thượng.

Ra mắt 3 CLB phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng

Trong 2 ngày (7 và 8/10), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra mắt 3 mô hình câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và truyền thông ứng xử văn minh du lịch” tại các xã Phú Lệ, Linh Sơn và Biện Thượng.

Ra mắt 3 CLB phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo xã Biện Thượng tặng hoa chúc mừng CLB.

Các CLB gồm: “Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bản Năng Cát” tại xã Linh Sơn; “Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa bản địa gắn với du lịch cộng đồng bản Hang” tại xã Phú Lệ; “Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái Kim Sơn” tại xã Biện Thượng. Mỗi CLB có 50 thành viên.

Ra mắt 3 CLB phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã Linh Sơn trao quyết định thành lập CLB “Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bản Năng Cát”.

Ra mắt 3 CLB phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo xã Phú Lệ trao quyết định thành lập mô hình CLB "Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa bản địa gắn với du lịch cộng đồng bản Hang”.

Việc ra mắt các CLB góp phần cụ thể hóa vai trò của tổ chức Hội trong đồng hành, hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương; xây dựng hình ảnh người phụ nữ và người dân thân thiện, văn minh, hiếu khách, đóng góp vào sự phát triển bền vững của du lịch Thanh Hóa.

Lê Hà

Từ khóa:

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