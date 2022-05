Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và phát động thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2022 ới chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Bằng những biện pháp đồng bộ, thời gian qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, ATGT trong quá trình huấn luyện, học tập, công tác. Nổi bật là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn; công tác bảo đảm trật tự ATGT thường xuyên được quán triệt, huấn luyện, luyện tập ở các cấp; hệ thống cơ sở hậu cần, kỹ thuật, kho, trạm từng bước được đầu tư nâng cấp, kiểm định theo định kỳ, đúng quy định.

Để tăng cường nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chú trọng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cơ quan, đơn vị thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022” với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 4-5 đến ngày 31-12-2022 tập trung vào một số chỉ tiêu thi đua sau: 100% quân nhân, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị được phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Quân khu IV, Bộ CHQS tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT; 100% các đơn vị không để xảy ra tai nạn giao thông.

Tại lễ phát động, các cơ quan và đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã giao ước, ký kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê