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Quốc hội làm việc về Luật Đất đai, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

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Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội làm việc về Luật Đất đai, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội làm việc về Luật Đất đai, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Ngày 29/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp lần này có 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, về lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua rất nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).../.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-lam-viec-ve-luat-dat-dai-luat-phat-trien-doanh-nghiep-nho-va-vua-post1144801.vnp

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