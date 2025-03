Quảng bá các điểm du lịch tiềm năng

Du lịch Thanh Hóa đã và đang hướng đến đa dạng hóa sản phẩm, trải nghiệm. Trong đó, việc tăng cường quảng bá các điểm đến tiềm năng sẽ góp phần thu hút du khách, nhà đầu tư, đưa du lịch Thanh Hóa phát triển xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

Đồi Hích với nhiều tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch xứ Thanh.

Nằm giữa vùng đất trung du thơ mộng của xã Thạch Lập (Ngọc Lặc) và Cẩm Liên (Cẩm Thủy), đồi Hích là cái tên đầy mới mẻ, thu hút sự quan tâm của du khách yêu thích loại hình du lịch phượt. Điểm đến này được du khách ví đẹp tựa như một thảo nguyên xanh, với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và phù hợp cho những buổi dã ngoại. Dù cách trung tâm huyện Ngọc Lặc chỉ khoảng 10km, song đồi Hích mang đến một không gian bình yên, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của phố thị. Không chỉ có giá trị về cảnh quan, điểm đến này còn ẩn chứa trong mình những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất miền núi xứ Thanh, nơi cộng đồng người Mường sinh sống từ bao đời nay, với nhiều phong tục, tập quán truyền thống đặc sắc.

Khoảng vài năm trở lại đây, đồi Hích dần thu hút các nhóm khách đi theo nhóm nhỏ và một số nhà đầu tư đến tham quan, khảo sát. Theo đánh giá, địa hình cảnh quan của đồi Hích rất phù hợp để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, cắm trại và trải nghiệm văn hóa. Bên cạnh đó, khí hậu trong lành nơi đây là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với nông nghiệp sinh thái. Những cánh rừng xanh mướt có thể trở thành điểm trekking (leo núi) lý tưởng kết hợp với việc trồng cây ăn quả hay dược liệu để phục vụ khách tham quan, trải nghiệm.

Ông Đỗ Đức Mạnh (Công ty Du lịch Eco Travel Go Green Việt Nam, TP Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức một vài đợt khảo sát tại đồi Hích. Dù có nhiều tiềm năng, song đến nay nơi đây vẫn là một cái tên khá mới trên bản đồ du lịch Thanh Hóa và hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin, hình ảnh về điểm đến này trên các nền tảng mạng xã hội. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy điểm đến hiện nay chủ yếu đón khách tham quan tự do trong ngày hoặc camping, glamping, các dịch vụ du lịch gần như chưa phát triển. Nếu có cơ hội đầu tư, chúng tôi rất mong muốn phát triển đồi Hích theo hướng hoàn toàn mới so với các điểm du lịch sinh thái cộng đồng khác của tỉnh. Trong đó tập trung phát triển sản phẩm, trải nghiệm gắn liền với văn hóa đồng bào Mường và các không gian lưu trú, dịch vụ phù hợp với cảnh quan thiên nhiên nơi đây”.

Cùng với đồi Hích, “làng cổ Tiên Hòa” (thị trấn Hà Lĩnh, Hà Trung) là điểm đến được nhiều chuyên gia du lịch đánh giá có nhiều tiềm năng trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Theo “Đề án phát triển du lịch huyện Hà Trung đến năm 2030”, điểm đến này được định hướng nằm trong cụm du lịch trọng điểm của huyện. Nằm nép mình bên sông Bồng Khê, làng Tiên Hòa được thiết kế theo hình vành lược, ôm trọn sườn đồi. Mỗi ngõ hạng trong làng đều bắt đầu bằng con đường “độc đạo” lên theo độ dốc của đồi, núi, tạo nên một kiến trúc độc đáo, hấp dẫn. Cho đến nay, làng Tiên Hòa còn lưu giữ nhiều nét kiến trúc cổ kính, với những ngôi nhà mái ngói, đình làng hàng trăm năm tuổi và những bức tường xây bằng gạch nung, đá phủ đầy rêu phong.

Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần nút giao lên xuống của cao tốc Bắc - Nam, làng Tiên Hòa đã bắt đầu thu hút được một lượng khách du lịch và các đoàn chuyên gia đến tham quan, khảo sát trong thời gian gần đây. Qua khảo sát, chuyên gia du lịch cộng đồng Dương Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CBT Travel, cho rằng: “Làng cổ Tiên Hòa hoàn toàn có thể phát triển trở thành một điểm đến hấp dẫn, mang những nét đặc trưng riêng của làng quê Bắc bộ. Tuy nhiên, việc quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tư là vô cùng cần thiết. Các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư có thể xem xét việc phát triển các tour du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa, lịch sử tại Tiên Hòa, kết hợp với việc bảo tồn và tôn tạo các di tích, kiến trúc cổ. Về phía chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tổ chức, quảng bá sâu rộng các lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa tại Tiên Hòa nhằm thu hút du khách, tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương. Giữa không gian đậm nét cổ xưa, kết hợp với các hoạt động như trình diễn nghệ thuật dân gian, hội chợ làng nghề, trải nghiệm cuộc sống nông thôn... sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm độc đáo và khó quên”.

Không chỉ dừng lại ở một vài điểm đến tiềm năng, được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, du lịch xứ Thanh còn rất nhiều điểm đến đang chờ được khai thác trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn, nếu được đầu tư xứng tầm. Trong đó, việc đổi mới chiến lược quảng bá du lịch, cùng với đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, định hướng phát triển sản phẩm du lịch... là vô cùng cần thiết, góp phần thúc đẩy khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Bài và ảnh: Hoài Anh