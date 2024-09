Quản lý, bảo vệ rừng bền vững ở Thường Xuân

Đón chúng tôi, anh Lang Hữu Phước - chủ trang trại rừng tại xã Yên Nhân (Thường Xuân) hồ hởi chia sẻ, gia đình anh được hợp đồng khoán bảo vệ rừng (BVR) với diện tích 19,47ha rừng phòng hộ.

Cán bộ, công nhân Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân kiểm tra rừng tại xã Xuân Lộc.

Từ năm 2019 đến nay gia đình đã trồng, chăm sóc được 7ha rừng keo, trong đó có 4,5ha keo lai. Cán bộ, công nhân Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Thường Xuân đã hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và BVR. Gia đình cùng với kiểm lâm viên địa bàn của Hạt Kiểm lâm huyện, BQL rừng phòng hộ Thường Xuân, BQL thôn, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Rừng do hộ gia đình được giao quản lý luôn phát triển xanh tốt, không để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép, cháy rừng...

BQL rừng phòng hộ Thường Xuân được UBND tỉnh giao quản lý, bảo vệ và sử dụng 13.214,14ha rừng, trong đó chủ yếu là rừng phòng hộ, trên địa bàn 9 xã huyện Thường Xuân. BQL đã chủ động phối hợp với chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan trên địa bàn chủ động tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về BVR đến người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Độ che phủ của rừng do BQL rừng phòng hộ Thường Xuân quản lý đạt trên 90%. Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt đã và đang được phục hồi, phát triển.

Đến tháng 9/2024, huyện Thường Xuân có 93.293ha rừng, trong đó có 67.320ha rừng tự nhiên. Thường Xuân là một trong những huyện còn giàu tài nguyên rừng của tỉnh Thanh Hóa, vì thế nguy cơ mất ổn định an ninh rừng luôn tiềm ẩn ở mức cao. Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự “vào cuộc” của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham mưu có hiệu quả của hạt kiểm lâm, công tác quản lý, BVR trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã được quan tâm. Vai trò của các chủ rừng ngày càng được nâng cao. Diện tích rừng trồng được chăm sóc bảo vệ tốt, góp phần tạo thêm thu nhập, ổn định đời sống Nhân dân, kinh tế lâm nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu ngành, lĩnh vực. Các hành vi xâm hại tài nguyên rừng về cơ bản đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo pháp luật; an ninh rừng trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, đặc biệt 9 tháng năm 2024 không xảy ra cháy rừng.

Trao đổi với chúng tôi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân Nguyễn Văn Bính cho biết, phát huy những kết quả đạt được, nhằm giữ vững ổn định an ninh rừng theo hướng bền vững, thời gian tới đơn vị tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp như: tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lâm nghiệp; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, chế độ hưởng lợi; lợi ích to lớn từ công tác BVR đối với cuộc sống của người dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân không khai thác, phá rừng, xâm lấn rừng trái pháp luật để làm nương rẫy; không sử dụng lửa bừa bãi để gây ra cháy rừng; không mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái pháp luật trên địa bàn và thẩm lậu qua biên giới Việt - Lào. Thông qua MTTQ để tập hợp các tổ chức thành viên và những người tiêu biểu, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng dân cư... vận động Nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, chính quyền, lựa chọn các thôn (bản) trọng điểm về an ninh rừng để tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân về lĩnh vực lâm nghiệp, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, đơn thư vượt cấp.

Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng phương án, kế hoạch BVR; trong đó xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ về khai thác, phá rừng, cháy rừng để có giải pháp quản lý bảo vệ. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật, thông báo công khai việc xử lý vi phạm đến cộng đồng dân cư để người dân được biết nhằm răn đe, giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ, phát triển rừng.

9 tháng năm 2024 Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 21 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, nộp ngân sách Nhà nước 324,237 triệu đồng. Về công tác phát triển rừng, 9 tháng năm 2024 huyện trồng mới được hơn 1.326ha rừng, đạt 78% kế hoạch trồng rừng năm 2024. Diện tích rừng còn lại, các đơn vị và người dân trên địa bàn tranh thủ thời tiết thuận lợi, trồng trong tháng 10.

Với việc không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, giữ vững ổn định an ninh rừng, phát triển rừng hiệu quả, đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thường Xuân phát triển.

Bài và ảnh: Thu Hòa