Quan Hóa vững bước vào xuân

Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; do vậy đời sống người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc.

Bí thư Huyện ủy Quan Hóa Hà Thị Hương tặng quà gia đình chính sách tại xã Nam Động. Ảnh: Khắc Công

Năm 2024 kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao so với cùng kỳ năm trước và kế hoạch. Giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 2.385 tỷ đồng, tăng 4,51% so với cùng kỳ, trong đó ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 639 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt 1.029 tỷ đồng, tăng 5,54%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng/người/năm, tăng 8,87%. Giá trị xuất khẩu ước đạt 7,03 triệu USD, tăng 7,58% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng xây dựng, ngành nghề, dịch vụ; lao động chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được tăng cường; huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 17.670 tấn; giá trị sản phẩm bình quân/1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 58,1 triệu đồng. Công tác bảo vệ rừng duy trì ổn định, tỷ lệ che phủ rừng đạt 84,79%, an ninh rừng được đảm bảo, công tác trồng rừng và khai thác rừng hài hòa, hiệu quả. Trong năm huyện tích tụ tập trung được 202,5ha đất nông nghiệp để áp dụng công nghệ vào sản xuất.

Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, huyện đã thẩm định được 64 công trình; nghiệm thu đưa vào sử dụng 36 công trình. Các công trình hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Tổng thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng mạnh. Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 668 tỷ đồng, tăng 18,23% so với cùng kỳ.

Chương trình XDNTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm. Đến nay, huyện đã có 1 xã và 38 bản đạt chuẩn NTM, 1 bản NTM kiểu mẫu; 11 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến. Công tác giảm nghèo đạt được kết quả đáng khích lệ. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện đã rà soát và phê duyệt 1.771 nhà, hiện đã khởi công xây dựng 293 nhà. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Trong đó, an ninh khu vực biên giới luôn ổn định; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được nâng cao, đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường. Trong năm, Đảng bộ huyện kết nạp được 171 đảng viên mới, đạt 114% kế hoạch...

Năm 2025, huyện Quan Hóa xác định là năm cuối để thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2020-2025, vừa chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 và đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền huyện Quan Hóa tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì hoạt động, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân... Phấn đấu, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 5,46%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,6 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 710 tỷ đồng. Phấn đấu có thêm 1 xã và 6 bản đạt chuẩn NTM. 90% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 150 đảng viên trở lên...

Mùa xuân mới đã về trên quê hương, đất nước. Với truyền thống đoàn kết, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Quan Hóa sẽ giành được những thành tựu quan trọng trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Hà Thị Hương

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện