Thủ tướng Chính phủ: Đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư cho sự phát triển

Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 13/8, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị chức năng cấp tỉnh.

Chương trình 1719 là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Chương trình tập trung vào các mục tiêu chính như: phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Với 10 dự án, 14 tiểu dự án và 36 nội dung thành phần, Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025 được ưu tiên bố trí nguồn vốn hơn 137.000 tỷ đồng.

Đến nay, trong 9 nhóm mục tiêu được Quốc hội giao, đã có 6 nhóm đạt và vượt tiến độ, gồm mục tiêu giảm nghèo, thu nhập, đào tạo nghề, giáo dục, văn hóa và y tế.

Bộ Trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025 (Ảnh chụp màn hình).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình 1719, sau gần 5 năm thực hiện, cả nước đã hỗ trợ đất ở cho 10.549 hộ; hỗ trợ nhà ở cho 42.567 hộ; hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 13.387 hộ. Sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho 25.056 hộ, trong đó có 5.711 hộ được bố trí theo hình thức tập trung; 13.096 hộ được bố trí trong các dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ...

Cũng từ việc thực hiện chương trình, cả nước đã triển khai hỗ trợ đầu tư 6.018 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; 8.673km đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa; 442 công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng, bảo tồn 48 làng, bản và 69 điểm đến du lịch tiêu biểu truyền thống của các DTTS; có 4.409 nhà văn hóa/khu thể thao tại các thôn bản vùng DTTD&MN được đầu tư xây dựng và hỗ trợ trang thiết bị, tu bổ, tôn tạo...

Các điểm cầu dự hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Sau giai đoạn I với nhiều kết quả tích cực, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu, đề xuất nội dung chương trình trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, giai đoạn II sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục giải quyết các vấn đề cấp thiết như đất ở, đất sản xuất...

Tại Thanh Hóa, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương giao hằng năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 là hơn 2.705 tỷ đồng.

Đến nay, đã giao chi tiết đến từng dự án, tiểu dự án, nội dung, danh mục dự án là hơn 2.690 tỷ đồng, đạt 99,45% kế hoạch.

Tổng vốn giải ngân nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 đến 31/7/2025 là hơn 1.816 tỷ đồng, đạt 68,6% kế hoạch. Trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 1.057 tỷ đồng, bằng 85,6% kế hoạch giao; vốn sự nghiệp gần 759 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch giao.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, kết quả thực hiện chương trình đã góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của người dân vùng đồng bào DTTS&MN so với bình quân chung của cả tỉnh.

Qua ra soát, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh năm 2024 giảm còn 8,6% (giảm 6,73% so với năm 2023); thu nhập bình quân của người dân vùng đồng bào DTTS&MN đến hết năm 2023 là 39,61 triệu đồng/người/năm; năm 2024 đạt 44,39 triệu đồng/người/năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ thêm kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai Chương trình 1719; đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình trong giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc thực hiện Chương trình 1719 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là “mệnh lệnh của trái tim”, thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS&MN - nơi còn nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, sinh kế của người dân...

Thủ tướng nêu bật những kết quả và tác động tích cực từ thực hiện Chương trình 1719; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập trong cách thức triển khai chương trình thời gian qua, trong đó đáng lưu ý là cách làm còn manh mún, chia cắt, chưa tập trung, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

Để giải quyết thực trạng này, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải thay đổi căn bản trong tư duy, với “chìa khóa” phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng, minh bạch.

Trong đó, Trung ương cần tập trung làm nhiệm vụ vĩ mô: ban hành cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực tổng thể cho các địa phương, và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, xây dựng mô hình.

Cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm quản lý chung, dựa trên tình hình thực tế để quyết định đầu tư vào những lĩnh vực, dự án cụ thể nào cho hiệu quả. Cấp cơ sở là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện. Việc phân cấp phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực thực thi và đề cao trách nhiệm của từng cấp, chấm dứt tình trạng trông chờ, ỷ lại. Đặc biệt, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần quyết tâm, quyết liệt, làm việc nào dứt việc đấy, làm việc nào ra việc đấy, có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN phải có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đầu tư cho vùng đồng bào DTTS&MN là đầu tư cho sự phát triển. Trong quá trình thực hiện phải tạo được phong trào thi đua để đồng bào DTTS&MN phát huy tinh thần dân tộc, tự lực, tự cường, thoát nghèo, làm giàu từ bàn tay, khối óc và trên chính mảnh đất quê hương.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như thực thi hiệu quả những nội dung, giải pháp, định hướng đề ra trong giai đoạn 2026-2030 trên tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Đồng thời tập trung huy động, tạo dựng tốt các nguồn lực bảo đảm tính bền vững cho sự phát triển.

Tại hội nghị, nhiều tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2025 đã được vinh danh, khen thưởng. Trong đó, thôn Xuân Phong, xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

