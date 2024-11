Prudential được vinh danh tại giải thưởng HR Excellence Awards 2024 Singapore nhờ vào chiến lược phát triển nhân sự toàn diện

Ngoài giải thưởng này, trong năm 2024, Prudential Việt Nam còn nhận được sự công nhận ở nhiều giải thưởng khác như: - Lập "hat-trick" tại giải Insurance Asia Award 2024 với tại ba hạng mục: Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Quốc tế của năm, Sáng kiến Phát triển Bền vững của năm, Sáng kiến Chi trả Bồi thường Bảo hiểm của năm. - Được vinh danh trongTop 100 doanh nghiệp bền vững tại Chương trình CSI 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. - Được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp Xuất sắc và Bền vững tại Châu Á từ The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES). - Được công nhận là Nơi làm việc xuất sắc 2024 từ tổ chức Great Place to Work.