Phường Nam Sầm Sơn chủ động phòng tránh bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, phường Nam Sầm Sơn đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Chính quyền và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa phương tiện lên bờ tránh bị hư hại do gió lớn, sóng mạnh.

Đến nay, địa phương đã ban hành 04 công điện khẩn và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ dân phố triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão. Phường đã rà soát, kêu gọi 624 tàu thuyền, bè mảng vào nơi neo đậu an toàn, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân đưa phương tiện lên bờ, tránh bị hư hại do gió lớn, sóng mạnh. Phương án sơ tán gần 1.400 hộ dân sinh sống trong phạm vi cách mép nước biển dưới 500m cũng đã được xây dựng, đảm bảo di dời đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Phường Nam Sầm Sơn chỉ đạo các lực lượng cắt tỉa cây xanh, xử lý những cành cây cao có nguy cơ gãy đổ.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức cắt tỉa cây xanh, xử lý những cành cây cao có nguy cơ gãy đổ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Công tác trực ban 24/24 giờ được duy trì nghiêm túc, sẵn sàng huy động lực lượng ứng cứu kịp thời khi bão đổ bộ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nguyễn Hiền (CTV)